Наталья Комарова: Я не хочу, чтобы коронавирус настиг югорчан

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в онлайн-конференции «Меры, принимаемые в Югре для противодействия COVID-19», которая состоялась 11 апреля.
В ней также участвовали заместители главы региона, руководители профильных окружных департаментов, региональных и федеральных ведомств, включая управление Роспотребнадзора, инспекцию по труду и многих других, а также всех 22 муниципальных образований автономного округа.
В первую очередь, участники обсудили продление в регионе режимов повышенной готовности и самоизоляции.
По словам руководителя окружного управления Роспотребнадзора Майи Соловьевой, режим самоизоляции – это ответственный шаг каждого югорчанина, бережно относящегося не только к своему здоровью, но и здоровью окружающих. «Самоизоляция – это разумное и рациональное использование времени и пространства. Сидя дома, мы не контактируем с потенциально зараженными людьми. А так как самоизоляция людьми должна соблюдаться в течение 14 дней, то таким образом осуществляется защита временем», – подчеркнула она.
Наталья Комарова дополнила, что режим самоизоляции распространяется на определенные группы людей. «При этом, введя режим самоизоляции, мы создали условия, чтобы, например, школьники и студенты продолжили получать образование с применением дистанционных форм. Мы создали условия, чтобы, будучи в самоизоляции, югорчане могли жить без существенных потерь: позволить себе выходить в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами», – подчеркнула губернатор.
«Я не хочу заболеть коронавирусом и не хочу, чтобы эта болезнь настигла любого из югорчан, жителей нашей страны», – особо отметила Наталья Комарова.
Напомним, что в период действия режима самоизоляции в Югре жителям региона допустимо покидать места проживания и пребывания для походов в магазины и аптеки, выгула домашних животных, выноса мусора, следования к месту работы, которая не приостановлена по закону. Подробнее об этом сказано в постановлении губернатора.
В ходе онлайн-конференции зрители поинтересовались, не нарушает ли их права введение режима самоизоляции? На это уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила, что в ограничениях, введенных в автономном округе органами власти, нарушения норм, закрепленных федеральным законодательством, отсутствуют. «В режиме повышенной готовности могут вводиться ограничительные меры для отдельно взятого человека или группы лиц. Когда речь идет о благополучии сотен тысяч граждан, то нельзя злоупотреблять личным правом свободы передвижения», – констатировала она.
В продолжение разговора Наталья Комарова напомнила, что со следующей недели в регионе начнется тестирование информационно-аналитической системы контроля «Цифровой пропуск». Она будет осуществлять проверку законности нахождения югорчан на улице, фиксировать факты передвижения потенциально инфицированных. Результаты такого мониторинга послужат основанием для наложения штрафов.
Помимо этого, югорчане сообщили губернатору, что в социальных сетях накануне появилась информация о том, что в автономном округе начнут штрафовать за отсутствие у людей, находящихся в местах массового пребывания граждан, медицинских масок. Заместитель начальника управления министерства внутренних дел по Югре – начальник полиции Андрей Шабашов сообщил, что такого решения не принималось. Таким образом, штрафы за неиспользование медицинских масок гражданами не предусмотрены. «Решение о применении таких средств индивидуальной защиты каждый человек должен принимать самостоятельно, исходя из состояния его здоровья», – констатировал он.
При этом директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский подчеркнул, что носить маски в постоянном режиме нет необходимости. Ими, в первую очередь, обеспечивается медицинский персонал, имеющий риск инфицирования новой коронавирусной инфекцией. «Стоит пользоваться масками и в тех случаях, когда человек имеет большое количество контактов. Например, в магазине, в аптеке, на улице», – сказал он.
В ходе мероприятия жители региона выразили недовольство большим скоплением автотранспорта и людей на контрольно-пропускных пунктах, созданных в 5 муниципалитетах. По их словам, в этих точках создаются пробки.
Заместитель губернатора Александр Тиртока подчеркнул, что контрольно-пропускные пункты созданы для контроля за исполнением профилактических, режимных и оперативных мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Здесь всех въезжающих проверяют на наличие респираторных синдромов, признаков пневмонии, измеряют температуру тела. При выявлении симптомов заболевания граждане доставляются в медицинские организации. «Эта мера своевременна и оправдана. Известно, что в начальном периоде работы контрольно-пропускных пунктов в Югре были созданы определенные неудобства для жителей региона. Совместно с руководством управления МВД по автономному округу и окружного управления Роспотребнадзора мы приняли меры по сокращению времени проверки и других контрольных мероприятий. В последующем это позволит не допустить скопления техники на контрольно-пропускных пунктах. Прошу с пониманием отнестись к этим мерам. Поверьте, это в первую очередь делается для вашей же пользы», – обратился к зрителям Александр Тиртока.
Еще один вопрос задала многодетная мама, воспитывающая 4 детей и находящаяся в режиме самоизоляции. По ее словам, в магазин она выходит с детьми, так как они слишком малы, чтобы их можно было оставить дома. Но теперь такой возможности нет. Директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева проинформировала женщину, что она может не выходить из дома, а обратиться к социальным работникам, которые доставят требуемые продукты, товары и лекарства.
«В этой связи хочу поблагодарить волонтеров, которые присоединились к сотрудникам департамента социального развития, центров социального обслуживания населения. Добровольцы взяли на себя часть работы по заботе о различных группах населения, нуждающихся в помощи», – отметила Наталья Комарова.
Кроме того, югорчане поинтересовались, появится ли в регионе возможность сдать тест на коронавирус по собственной воле, на добровольной основе. Алексей Добровольский сообщил, что в течение ближайших недель тест-системы появятся на рынке автономного округа. Пока данные системы не находятся в свободном доступе.
Во втором блоке конференции ее участники обсудили набор мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. По словам директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Николая Милькиса, для снижения негативного воздействия на бизнес-сообщество продлены сроки уплаты налогов, предоставления отчетности, введен мораторий на налоговые санкции, снижены тарифы на страховые взносы, предоставляются беспроцентные кредиты на выплаты зарплат, расширено действие программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, предоставляется отсрочка по кредитам, ренте государственного и муниципального имущества, кредитные каникулы и многие другие меры поддержки.
«Сегодня к особо пострадавшим отраслям относится 9 направлений деятельности. Совместно с муниципалитетами мы работаем над повышением адресности предоставления мер поддержки, составлением реестра предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, и готовы начать оказание поддержки непосредственно каждому предпринимателю. Это будет набор мер, который мы будем предлагать каждому субъекту малого и среднего предпринимательства», – сообщил Николай Милькис.
Дополнительно директор автономного учреждения «Многофункциональный центр Югры» Владимир Михайлов отметил, что с 11 апреля в 18 муниципалитетах многофункциональные центры приступили к оказанию 2 видов услуг: выдача паспорта гражданина России, услуги государственного реестра. Все услуги оказываются по предварительной записи. В оставшихся 4 муниципалитетах эта работа стартует с 13 апреля.
«Одновременно были приняты решения, что посещение многофункциональных центров с целью получения этих услуг, а также фотографирование на паспорт является основанием для покидания человеком мест жительства или пребывания», – подчеркнула Наталья Комарова.
В третьем блоке онлайн-конференции ее участники обсудили аспекты деятельности работодателей в современных условиях, требования к ним и их обязанности.
Заместитель руководителя государственной инспекции труда в Югре Ольга Ионкина рассказала, что в ведомстве действует горячая линия, на которую с 1 по 11 апреля поступило свыше 300 обращений. Инспекцией выдано 12 предостережений в адрес работодателей.