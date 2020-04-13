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Об этом сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин во время прямого эфира в официальном инстаграм-аккаунте Югры. Во время прямого включения он рассказал о дистанционном образовании в регионе в период введения режима повышенной готовности и самоизоляции. Алексей Дренин ответил на наиболее часто встречающиеся вопросы, которые сегодня волнуют югорчан.
– Минула первая неделя, когда образовательный процесс был организован массово с применением дистанционных форм и цифрового контента, – сказал Алексей Дренин. – Прошлая неделя стала серьезным испытанием для нас как с организационной точки зрения, так и с точки зрения технического обеспечения образовательного процесса. Понедельник начался с того, что большинство федеральных сервисов, которые являются поставщиками контента для цифровой образовательной среды Югры вышли из строя из-за того, что все обучающиеся начали активно ими пользоваться. Наблюдались перебои наших региональных серверов. Совместно с коллегами из департамента информационных технологий в оперативном режиме мы предпринимали меры по замене на более стабильно работающие серверы. Сейчас, когда возникают технические сбои, в режиме реального времени мы их отслеживаем и сразу принимаем меры. Техподдержка работает в круглосуточном режиме.
В Югре образовательный процесс организован не только с применением дистанционных платформ, но и с применением онлайн-вебинаров и видеоконференцсвязи. Кроме этого, достаточно активно используются различные мессенджеры и соцсети. Школы работают над построением наиболее оптимального расписания и распределением соответствующей нагрузки учеников.
Директор департамента образования и молодежной политики сообщил, что в настоящее время в соцсетях активно обсуждается вопрос о досрочном завершении учебного года в Югре.
– Досрочного завершения учебного года в Югре не планируется. До 30 апреля мы работаем с применением дистанционного образования. Если санитарно-эпидемиологическая ситуация стабилизируется, то школы вернутся к работе в привычном штатном режиме. Если нет, то мы продолжим в том формате, в котором мы работаем сейчас.
Алексей Дренин отдельно остановился на организации итоговой государственной аттестации.
– В настоящее время мы планируем, пока это предварительно, что досрочный период сдачи экзаменов в 9 классах будет организован после майских праздников. Основной период пройдёт в начале июня. Если ситуация изменится, соответственно, сроки будут сдвигаться. Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало принимать у выпускников 9 классов только два государственных экзамена – русский язык и математику. Мы так и поступим в автономном округе, ученики 9 классов будут сдавать только два этих предмета.
Кроме этого, Алексей Дренин рассказал, что досрочного периода сдачи ЕГЭ для 11 классов не будет, он перенесён и совмещен с основным периодом. Все выпускники прошлых лет, которые планировали сдавать экзамены этой весной, получат такую возможность в резервные дни основного периода. Основной период также предварительно планируется организовать 6-8 июня. Как дальше будут развиваться события, покажет время и складывающаяся ситуация. Однако, по заявлениям федеральных властей, в случае необходимости, если будут сдвинуты сроки сдачи экзаменов, точно также будут сдвигаться и сроки приёмов вступительных экзаменов в вузы.
Людмила Теткина
Вән кєр тыӆӑщ 13-мит хӑтӑӆн Югра мўвн вәнӆтыйӆты вєрӑт тәты тӑхи кәща ики Алексей Дренин интернет хўват ай павтӑс. Ин ӆавӑрт турӑх мәш пурайн, муй иты ӑшкола няврємӑт юӆн вәнӆтыйӆӆӑт ӆўв путӑртсӑӆэ:
– Тӑм хуӆам ӆапӑт мӑр хуӆыева ӑшкола няврємӑт юӆн хотӆаӆн вәӆман интернет хўват вәнӆтыйӆсӑт. Югра мўв ӆуваттыйн эвет па пухӑт кєша видео щирн урокӑт вєрсайт. Щи тумпи ӑшколайтн вәнӆтыйӆты ай ёх интернет хуща социальной сеть мухты юӆн ӆўӊӑтты, хӑншты рәпатайн мӑӆыйт. Няврєм вәнӆтӑты ёх нәмӑсӆӑт, муй иты тәса ӆыв урокӆаӆ ӆэщӑтты па хӑншты, ӆәӆн ай хуятӑта м ат вәс.
А. Дренин ӑӊкета па ащета лупӑс:
– Ешӑк ӑӊкет, ащет, ешӑк няврєм вәнӆтӑты ёх!
Мўӊ нємхәнты тӑмиты хўв мӑр хотӆўв эвӑӆт ӑн рәпитыйӆсўв. Щи пӑта Россия мўв Министерства просвещения па округев няврємӑт вәнӆтыйӆты вєрӑт тәты тӑхи хуща рәпитты хуятӑт м кєм нәмӑссўв, муй иты мәш-кӑши суртӑн няврємӑт еӆӆы вәнӆтӑты. Вантэ, вәнӆтӑты вєр ӆутӑӊ иса пурайн. Ин Ёмвош округн ӑӊкет, ащет па няврєм вәнӆтӑты ёх кўтэӆн путрємӑӆӑт, муй вўрн тәса па ма тёпиет ӆўӊӑтты па хӑншты вєр еӆӆы тәты. Камн нын муӆты сурт няврємӑн вәнӆтыйӆты вєр әхтыйн уша ӑн павӑтӆӑты, имухты айӆат ёх вәнӆтӑты ёх эвӑӆт нух иньщӑсаты. Тӑмӑщ ӆавӑрт мәш пурайн мосӆ ма па тәса еӆӆы рәпитты. Ӑшкола няврємӑт ин вән кєр тыӆӑщ 30-мит хӑтӆ вәнта юӆта хотӆаӆ эвӑӆт вәнӆтыйӆӆӑт. Еӆӆы мәш ма йиӆ ки, хуӆыева ӑшколайт рәпитум щиреӆн питӆӑт кӑпӑрты.
Щи тумпи Югра мўвн вәнӆтыйӆты вєрӑт тәты тӑхи кәща ики Алексей Дренин ӑшкола етшуптӑты няврємӑт оӆӑӊӑн ай павтӑс:
– Ӆаваӑт мәш тывум пӑта 9-мит класс етшуптӑты няврємӑт тӑм оӆ рўщ ясӑӊ па математика экзамен вєрты питӆӑт. Еӆӆы мәш йира павӑтӆэв ки, лыпӑт єнумты тыӆӑщ оӆӊиттыйн няврємӑт экзаменӑт хӑншты оӆӊитӆӑт. Щӑӆта 11-мит класс етшуптӑты ай ёх экзаменӆаӆ ищи лыпӑт тыӆӑщ 6-мит па 8-мит хӑтӆӑтн вєрты питӆӑӆаӆ.
Мосӆ лупты, вән нєпека вәнӆтыйӆты тӑхет ищи ӑшколайт иты няврємӑт вўты экзаменӑт питӆӑт ӆэщӑтты ӆавӑрт мәш мӑр щирн.
Ульяна Данило