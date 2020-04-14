Свыше 25 тысяч масок ежедневно производится в Югре

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в совещании при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, посвященном профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.
«Президент России поставил предельно четкие задачи, от качества исполнения которых зависит успех преодоления пандемии новой коронавирусной инфекции, ее последствий, – констатировал полпред Николай Цуканов. – Отмечу особую важной работы по развертыванию обсерваторов для граждан, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Текущий анализ показывает, что ситуация с наличием и мощностями обсерваторов наиболее благополучная в северных регионах».
Наталья Комарова, в свою очередь, сообщила, что в Югре по данным Роспотребнадзора на 13 апреля зарегистрирован 41 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Под наблюдением в самоизоляции находится 5540 человек, 6803 человека сняты с наблюдения.
«По информации департамента здравоохранения, 3 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 1 на искусственной вентиляции легких. Состояние остальных пациентов оценивается как удовлетворительное, 5 – выздоровели», – сказала глава региона.
В ходе заседания Николай Цуканов обратил внимание на поручение главы государства об оперативном задействовании всех лабораторных мощностей и развертывании дополнительных центров диагностики. По данным на 13 апреля, в Уральском федеральном округе тестирование проводится в 43 лабораториях, еще 17 лабораторий готовы подключиться к работе.
«В Югре развернуто и готово к проведению ПЦР-диагностики 15 лабораторий в государственных медицинских организациях. Мы готовы обеспечить до 1900 исследований в сутки. Плюс 2 лаборатории Роспотребнадзора, которые размещены в Ханты-Мансийске и Нижневартовске», – подчеркнула Наталья Комарова.
С 10 апреля в Югре началось еженедельное тестирование медицинского персонала, работающего с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.
Глава региона напомнила, что в автономном округе большое число людей работает вахтовым методом. В этой связи большое внимание уделено организации взаимоотношений органов власти с нефтегазовыми предприятиями, включая подрядчиков.
«В автономном округе зафиксированы факты возникновения заболевания среди вахтовиков. В этом случае мы полностью изолируем площадки, где размещены вахтовые поселки, исключая возможность ее покидания», – добавила она.
Наталья Комарова отметила, что для обеспечения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции предприятиями запущено собственное тестирование работников. В ближайшее время планируется охватить диагностикой свыше 45 тысяч человек в различных организациях.
В Югре изготовлением масок занимается 124 малых и средних предприятия. Ежедневно они производят более 25 тысяч масок. Благодаря этому средствами индивидуальной защиты обеспечены сотрудники силовых ведомств, волонтеры, специалисты органов соцзащиты.
Помимо этого, Когалымский завод химреагентов выпускает антисептические средства для обработки помещений, транспорта и поверхностей. В настоящий момент мощность предприятия составляет 50 тонн готового раствора в сутки.
«На территории Уральского федерального округа органы исполнительной власти субъектов до 24 апреля должны обеспечить развертывание в отдельно расположенных зданиях медицинских организаций дополнительные 7522 койки, включая 5265 обеспеченные кислородом, 2633 – аппаратами искусственной вентиляции легких. В целом по округу это касается 57 медицинских учреждений», – подчеркнул Николай Цуканов. Он нацелил глав регионов на оперативную работу.
По словам губернатора Югры, к 28 апреля в регионе будет развернуто 1125 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе 280 реанимационных. Таким образом, показатель, установленный министерством здравоохранения России, – 837 коек – будет выполнен.
В условиях стационара уже развернуто 895 коек в 15 медицинских организациях, из них 710 коек обеспечено подачей кислорода, в том числе 315 – аппаратами искусственной вентиляции легких.
В Ханты-Мансийском автономном округе насчитывается свыше 1 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, 45 кислородных концентраторов и 3 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации – метод насыщения крови кислородом.
«Потребность по обеспечению аппаратами ИВЛ закрыта за счет перераспределения между медицинскими организациями, – доложила Наталья Комарова. – Для кадрового обеспечения на работу с пациентами с COVID-19 мобилизованы 164 медицинских работника. При этом свыше 6 тысяч медработников зарезервированы. Из них более 4,3 тысячи прошли соответствующее обучение. В условиях дефицита пульмонологов, клинических фармакологов и других серьезную роль играет телемедицина, которую мы глубоко внедряем. Рассчитываем, что эта технология закроет потребность в этих специалистах».