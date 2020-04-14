Цифровой пропуск жители Югры смогут оформить на специально созданном сайте

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В Югре внедряется информационно-аналитическая система «Цифровой пропуск», которая обеспечит контроль за выполнением каждым гражданином режима самоизоляции.
Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин отметил, что данная система осуществляет оперативную проверку законности нахождения граждан вне дома, фиксирует факты передвижения югорчан.
Для этих целей создан специализированный сайт, где жители Югры в уведомительном порядке могут занести информацию о своём перемещении: куда и во сколько они намерены выйти из дома. Юридические лица подают информацию о своих работающих сотрудниках, выставляют график их передвижения.
«Информация частных и юридических лиц поступает в единую базу данных. Должностные лица, ответственные за организацию контроля за режимом самоизоляции югорчан, в случае выявления условного гражданина N на улице, могут проверить правомерность его нахождения. Достаточно будет с мобильного приложения зайти в эту базу данных и проверить оставлена заявка на выход или нет, является человек сотрудником организации, которая работает в этот период или нет», - рассказал Павел Ципорин.
Руководитель ведомства подчеркнул, что оставить заявку на выход из дома югорчане смогут в мобильном приложении «Госуслуги Югры». Также специализированное приложение можно будет скачать в Google Play, App Store. Если у человека нет гаджета, или кто-то не умеет пользоваться интернетом, можно позвонить на единый номер горячей линии 8 800 301 68 88 и оставить заявку.
«Неделю система будет работать в тестовом режиме. Специалисты проанализируют, достаточно ли информации, которая вносится в систему или же необходима корректировка. За это время работодатели должны будут внести всю информацию о своих сотрудниках», - акцентировал Павел Ципорин.
Со следующей недели система «Цифровой пропуск» будет запущена в эксплуатацию в полном режиме.
Павел Ципорин также рассказал, что в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город» имеется модуль распознавания лиц, позволяющий осуществляться мониторинг скопления граждан, находящихся вне дома. Системы «Безопасный город» и «Цифровой пропуск» интегрированы друг с другом, отчётность за соблюдением граждан режима изоляции будет контролироваться в целом.
Руководитель ведомства отметил, что специалисты стараются сделать систему «Цифровой пропуск» максимально простой и доступной. Например, в Москве необходимо подтверждение записи в единой системе идентификации, в Югре ушли от этого, упростив систему, чтобы жителям и юридическим лицам было проще ею пользоваться. В любом случае, выходя из дома сегодня с собой нужно брать паспорт, или другой документ удостоверяющий личность.