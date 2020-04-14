Цифровой пропуск жители Югры смогут оформить на специально созданном сайте

  • Русский
Цифровой пропуск жители Югры смогут оформить на специально созданном сайте
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

В Югре внедряется информационно-аналитическая система «Цифровой пропуск», которая обеспечит контроль за выполнением каждым гражданином режима самоизоляции.

Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин отметил, что данная система осуществляет оперативную проверку законности нахождения граждан вне дома, фиксирует факты передвижения югорчан.

Для этих целей создан специализированный сайт, где жители Югры в уведомительном порядке могут занести информацию о своём перемещении: куда и во сколько они намерены выйти из дома. Юридические лица подают информацию о своих работающих сотрудниках, выставляют график их передвижения.

«Информация частных и юридических лиц поступает в единую базу данных. Должностные лица, ответственные за организацию контроля за режимом самоизоляции югорчан, в случае выявления условного гражданина N на улице, могут проверить правомерность его нахождения. Достаточно будет с мобильного приложения зайти в эту базу данных и проверить оставлена заявка на выход или нет, является человек сотрудником организации, которая работает в этот период или нет», - рассказал Павел Ципорин.

Руководитель ведомства подчеркнул, что оставить заявку на выход из дома югорчане смогут в мобильном приложении «Госуслуги Югры». Также специализированное приложение можно будет скачать в Google Play, App Store. Если у человека нет гаджета, или кто-то не умеет пользоваться интернетом, можно позвонить на единый номер горячей линии 8 800 301 68 88 и оставить заявку.

«Неделю система будет работать в тестовом режиме. Специалисты проанализируют, достаточно ли информации, которая вносится в систему или же необходима корректировка. За это время работодатели должны будут внести всю информацию о своих сотрудниках», - акцентировал Павел Ципорин.

Со следующей недели система «Цифровой пропуск» будет запущена в эксплуатацию в полном режиме.

Павел Ципорин также рассказал, что в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город» имеется модуль распознавания лиц, позволяющий осуществляться мониторинг скопления граждан, находящихся вне дома. Системы «Безопасный город» и «Цифровой пропуск» интегрированы друг с другом, отчётность за соблюдением граждан режима изоляции будет контролироваться в целом.

Руководитель ведомства отметил, что специалисты стараются сделать систему «Цифровой пропуск» максимально простой и доступной. Например, в Москве необходимо подтверждение записи в единой системе идентификации, в Югре ушли от этого, упростив систему, чтобы жителям и юридическим лицам было проще ею пользоваться. В любом случае, выходя из дома сегодня с собой нужно брать паспорт, или другой документ удостоверяющий личность.

info@admhmao.ru

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Втр, 04/14/2020 - 14:48

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 