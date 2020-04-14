Граждане, зарегистрированные в Югре, смогут охотиться на территории региона

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Постановление о введении ограничений весенней охоты 2020 года на территории Югры подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова.
В соответствии с документом весенняя охота в регионе запрещена с 13 апреля по 24 мая. Такое решение принято в отношении граждан, не имеющих регистрацию на территории Югры, с целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Тем же, кто зарегистрирован по месту жительства в автономном округе, разрешается охотиться на водоплавающую и боровую дичь на закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях в пределах одной из зон, расположенных в границах муниципалитета.
Разрешение будет выдаваться один раз за период весенней охоты на одну из зон в границах муниципального образования.
В местах осуществления охоты и по пути следования к ним необходимо исключить посещение вахтовых поселков и объектов производственной инфраструктуры.
В период действия режимов повышенной готовности и обязательной самоизоляции югорчане могут покидать места проживания и пребывания, когда необходимо проследовать к организациям, осуществляющим деятельность в сфере охотничьего хозяйства, для получения разрешения, а также к месту охоты.
Ознакомиться с постановлением можно здесь.
Ёмвош округ кәща ими Наталья Комарова 2020-мит оӆн товийн васы веӆпӑсӆӑты вєр оӆӑӊӑн поступсы нєпек хӑншӑс. Щи постановления нєпек щирн Югра мўвн вән кєр тыӆӑщ 13-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт Ас нопӑтты тыӆӑщ 24-мит вәнта йирӆта юхтум ёха тӑта веӆпӑсӆӑты ӑн рӑхӆ. Вантэ, Югра мўвн вәӆты нєпек ӑн тӑйӆӑты ки, тӑм мўва ӑн рӑхӆ йиты васы па тухӆӑӊ вой веӆпӑсӆӑты щира. Тӑмӑщ нєпек ӆэщӑтса щи щира ӆәӆн па мўв эвӑӆт мир ӆавӑрт мәш ӊхты мӑр тыв аӆ ӑкумсӑт.
Щи хуятӑта, мӑта ёх Ёмвош округн вәӆӆӑт па нєм нєпекн тӑйӆӑт тӑта вәӆты поступсы ут, вәӆты мўвӑнӑн васы па тухӆӑӊ вой веӆты рӑхӆ. Веӆпӑсӆӑты нєпек ин и пўш тови мӑра мӑӆы. Щи ут посн вәнтыты тәп нын вәӆты районӑн хуща рӑхӆ. Щӑӆта атум турӑх мәш вәӆты пӑта веӆпӑс пӑнта мӑнтӑнӑн ӑн рӑхӆ вошӑта па кәртӑта хойӆяты.
Югра мўвн ин ӆєваса па вєр такӆа ӑн рӑхӆ нємӑӆт тӑхия ӊхты. Щи пӑта веӆпӑс ёх юӆтаса ин пӑкӆӑт ӊхты тәп васы па тухӆӑӊ вой веӆпӑсӆӑты щира нєпек ӆэщӑтты. Ӛхӑт нєпек ёша павӑтты пийн тәп веӆпӑс пӑнта ӊхты рӑхӆ.
Югра мўв вәнт тўтӑт питӆӑт ки, муй па Ёмвош округ мєт вән санитарной тохтур веӆпӑсӆӑты ӑн єсӑӆты нєпек хӑншӑӆ ки, васы па тухӆӑӊ вой веӆпӑсӆӑты вєр иса лӑп тәхӑрӆа. Щимӑщ вєр тывӑӆ ки, веӆпӑс пӑнта Югра мўвн мӑнты рӑхӆ тәп хӑнтэта, вухаӆята, юрнӑта па щи ёха мӑта хуятӑт федеральной щирн веӆпӑсӆӑты нєпек тӑйӆӑт.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс
Ульяна Молданова