Конституция РФ: особая роль «третьего сектора»

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Конституция РФ: особая роль «третьего сектора»

В Основном законе страны зафиксировано непосредственное участие НКО в реализации социальной политики.

Согласно поправкам в Конституцию РФ, федеральное правительство «осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики, осуществляет меры по поддержке добровольческой деятельности».

Эта поправка, по сути, устанавливает особую роль «третьего сектора» в стране. При непосредственном участии НКО будет формироваться социальная политика. Дополнения в Конституцию, связанные с развитием гражданского общества, развития добровольчества это с одной стороны, прорыв во взаимоотношениях государства и общества, с другой – ответственность НКО перед гражданами.

«В России на системной основе государство оказывает доверие гражданским институтам в реализации социальных проектов. В Югре всё больше функций, которые ранее выполняли государственные организации, передают социально ориентированным НКО, эффективно работает Грант губернатора. Правильно, что фиксируется обязанность государства поддерживать, развивать добровольчество. В России, в Югре настоящая армия добра», - подчеркнула заместитель председателя Общественной палаты Югры Алсу Маганова.

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр «Открытый регион»

Ср, 04/15/2020 - 16:57

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