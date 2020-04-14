В год 75-летия Победы ветераны Великой Отечественной войны получат подарки от губернатора

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В честь празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, проживающим на территории автономного округа, вручат подарочные наборы от имени губернатора Югры Натальи Комаровой.
«Забота о ветеранах, тружениках тыла, всех, кто внес неоценимый вклад в Великую Победу – почетный долг и святая обязанность тех, кто живет сегодня под мирным небом. Проявление внимание, милосердия, оказание помощи нашим героям – это непременная составляющая жизни каждого югорчанина, работы власти региона», - говорит директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. Именно сотрудники подведомственных департаменту Центров социального обслуживания вручат ветеранам юбилейные подарки. Всего же в честь годовщины великой даты подарочные наборы получат 2115 ветеранов, живущих в Югре.
В праздничные наборы войдут югорские лакомства и дикоросы: ядро кедрового ореха в сосновом меду, ассорти клюква-ирга, конфитюр чернично-клюквенный, масло кедровое с живицей, гриб белый сухой, шоколад темный сувенирный «Югра», конфеты ручной работы кедровые «Ассорти», травяной чай.
Кроме продуктов ветеранов – участников боевых действий - ждет еще один подарок – непременный атрибут военного времени – репродуктор. «В наборах с товарами земли Югорской каждый найдет подарок по вкусу. Но, уверена, этот подарок тронет сердце каждого особенно. Сувенирный репродуктор – копия образца 40-х годов прошлого столетия. Именно с таких репродукторов все услышали о начале войны, по нему ежедневно следили за сводками с полей сражений. Именно такой репродуктор голосом Левитана возвестил о самом долгожданном дне – дне Великой Победы. Наш подарок будет воспроизводить 75 музыкальных произведений, посвященных войне. Первые подарки уже получили ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Белоярском и Березовском районах. Все подарки будут вручены до 8 мая социальными работниками, осуществляющими патронат ветеранов. Никто не останется без внимания», - рассказала Тереза Пономарева.
Создать праздничное настроение для героев великого праздника не помешает действующий в регионе режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вручение подарков пройдет при строгом соблюдении всех мер профилактики и безопасности.
Информация с сайта www.admhmao.ru