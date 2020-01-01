Конституция РФ: воспитание гуманного отношения к животным

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Конституция РФ: воспитание гуманного отношения к животным
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Поправки в Основной закон государства касаются всех ключевых сфер общества: от прав на социальные гарантии, поддержки семьи – до защиты природы, животных. 

Так, например, поправка в статью 114 закрепляет обязанность Правительства страны формировать в обществе ответственное отношение к животным. С точки зрения, этой поправки Обновлённая Конституция – это Конституция гуманного общества.  Дополнение в Основной закон в целом устанавливает важность ответственного отношения к окружающей среде, к обществу, к людям.

«Внесение в конституцию дополнений, касающихся защиты животных, позволит выйти России на новый уровень толерантности по отношению к животным. Появление этой поправки в Основной закон страны – это шаг, говорящий о том, что мы цивилизованная страна. При этом нам самим в своем сердце, в поведении, в своих детях нужно воспитывать гуманное, ответственное отношение к животным. Ни в коем случае не забывать об этом», – подчеркнула руководитель Общественного движения помощи животным города Ханты-Мансийска «Ковчег» Анна Кондратович.

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 04/24/2020 - 09:41

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