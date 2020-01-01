Поправки в Конституцию запрещают депутатам и сенаторам иметь зарубежные счета

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Поправки в Конституцию запрещают депутатам и сенаторам иметь зарубежные счета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Обновлённая Конституция провозглашает новые требования к людям, занимающим самые ответственные должности в стране.

Согласно поправкам в Основной закон государства высшим должностным лицам запрещается иметь обязательства имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Ограничения устанавливаются в отношении Президента России, председателя Правительства РФ, его заместителей, министров, руководителей федеральных государственных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов, судей, прокуроров.

Как мы видим, это не только запрет на двойное гражданство, но и ограничения по иностранным счетам. Это справедливо: если человек хочет служить России – он не может иметь никаких интересов за рубежом.

«У руководителей органов власти, высших должностных лиц, представителей депутатского корпуса, глав регионов, муниципальных образований главная миссия – служение интересам граждан, страны. Это единая команда, которая работает на свою страну. Поэтому, безусловно, необходимы поправки, запрещающие наличие иностранных счетов, двойное гражданство. У всех граждан России должна быть – одна Родина, один дом, одно гражданство», –  подчеркнул председатель общественного совета при главе Кондинского района Сергей Росляков.

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 04/24/2020 - 09:50

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