В Югре средний размер социальной выплаты молодым семьям, имеющим детей, на приобретение жилого помещения составляет 1,3 млн рублей

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В рамках действующей в Югре государственной программы «Развитие жилищной сферы», утвержденной правительством автономного округа 5 октября 2018 года, предусмотрено предоставление молодым семьям, имеющим одного и более детей, где один из супругов не является гражданином России, а также неполным молодым семьям, состоящим из одного родителя, являющегося гражданином России, социальной выплаты.
Необходимое условие – наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. Обязательное требование – супруги (родитель в неполной семье) должны проживать на территории автономного округа каждый не менее 15 лет.
Как уточнил директор департамента строительства – главный архитектор Югры Алексей Ракитский, социальная выплата может быть использована для приобретения жилого помещения, оплаты договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения средств на счет эскроу. Средний размер социальной выплаты составляет 1,3 млн рублей.
В списки молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату, в первую очередь включаются те, кто стоит на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.
Более подробную информацию можно получить в администрации муниципального образования по месту жительства.