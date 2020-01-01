Приём заявок и работ на конкурс «Здоровым быть – здорово!» продлён до 30 апреля

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Югорчан приглашают принять участие во II окружном конкурсе художественного творчества «Здоровым быть – здорово!». Как сообщили в департаменте здравоохранения Югры, приём заявок и работ на конкурс продлён до 30 апреля 2020 года.
Цель конкурса – формирование интереса к здоровому образу жизни, правильного представления о здоровье, как ценности, а также раскрытие творческого потенциала жителей автономного округа.
В конкурсе могут принять участие все желающие югорчане в возрасте от 5 лет и старше.
Конкурс проводится по 3 номинациям:
- Лучший рисунок по теме «Мама, папа, я - здоровая семья!» (для участников 5-10 лет).
- Лучший плакат (комикс) по теме «Здоровым быть – здорово!» (для участников 11-16 лет).
- Семейное фото по темам «Здоровая семьЯ», «Для нас здоровье – это…» (для участников от 17 лет и старше).
Интернет голосование за работы пройдёт на сайте центра медицинской профилактики Югры с 11 по 20 мая. Итоги конкурса будут подведены не позднее 1 июня 2020 года.
Материалы доступны по ссылке.
Напомним, что в первом конкурсе, который проходил в 2019 году, участвовало более 500 работ из 17 муниципальных образований.