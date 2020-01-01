Приём заявок и работ на конкурс «Здоровым быть – здорово!» продлён до 30 апреля

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Приём заявок и работ на конкурс «Здоровым быть – здорово!» продлён до 30 апреля
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Югорчан приглашают принять участие во II окружном конкурсе художественного творчества «Здоровым быть – здорово!». Как сообщили в департаменте здравоохранения Югры, приём заявок и работ на конкурс продлён до 30 апреля 2020 года.

Цель конкурса – формирование интереса к здоровому образу жизни, правильного представления о здоровье, как ценности, а также раскрытие творческого потенциала жителей автономного округа.

В конкурсе могут принять участие все желающие югорчане в возрасте от 5 лет и старше.

Конкурс проводится по 3 номинациям:

- Лучший рисунок по теме «Мама, папа, я - здоровая семья!» (для участников 5-10 лет).

- Лучший плакат (комикс) по теме «Здоровым быть – здорово!» (для участников 11-16 лет).

- Семейное фото по темам «Здоровая семьЯ», «Для нас здоровье – это…» (для участников от 17 лет и старше).

Интернет голосование за работы пройдёт на сайте центра медицинской профилактики Югры с 11 по 20 мая. Итоги конкурса будут подведены не позднее 1 июня 2020 года.

Материалы доступны по ссылке.

Напомним, что в первом конкурсе, который проходил в 2019 году, участвовало более 500 работ из 17 муниципальных образований.     

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 04/24/2020 - 11:39

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