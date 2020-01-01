Проект «Вслух»: незрячим и слабовидящим почитают участники конкурса чтецов «Живая классика»

  • Русский
Проект «Вслух»: незрячим и слабовидящим почитают участники конкурса чтецов «Живая классика»

Аудиокниг на русском языке для подростков - мало. А если у желающего познакомиться с новинками, популярными у сверстников, еще и серьезные проблемы со зрением, то шансов почти никаких - довольствуйся озвученной школьной программой или подборкой для взрослых.

 

Узнав это, участники “Живой классики” - самого популярного творческого конкурса для детей и подростков в России, - предложили создать проект “Вслух”: близкие или друзья слабовидящих ребят могут зайти на сайт фонда и оставить заявку на конкретную книжку. 

С заявителем свяжется чтец, откликнувшийся на поиск, и в реальном времени почитает, расскажет о похожих сюжетах, обсудит со слушателем героев. Общение со сверстниками в условиях домашней изоляции актуально как никогда. (В такой формат проект “Вслух” перешел в условиях пандемии и сейчас, среди проектов фонда “Живая классика” - этот, один самых популярных и востребованных!)

 

Изначально же идея проекта:  рассказывать слабовидящим подросткам про книжные новинки, обсудить с ними понравившуюся книжку, и конечно, записывать аудиокниги или аудиоспектакли по этим произведениям. Только в 2019-м участники создали библиотеку из 70 озвученных книг, на которые поступили запросы. 

 

Придумал проект чтения слепым и слабовидящим сверстникам финалист конкурса чтецов «Живая классика-2018» Федор Лысиков.

 

“Вслух” - уникальный проект созданный подростками для подростков благодаря содействию фонда “Живая классика”.

 

Послушать аудиоспектакли вы можете здесь - https://disk.yandex.ru/d/JPsAFeRzargFHw

Пт, 04/24/2020 - 12:00

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 