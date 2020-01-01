НОМ провел вебинар о правовом регулировании общероссийского голосования

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Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» организовала вебинар на тему: «Организация общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ». Мероприятие прошло 24 апреля 2020 года.
В вебинаре приняли участие кандидаты в общественные наблюдатели на предстоящее общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, региональные эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», представители общественных палат регионов. Модератором вебинара выступила председатель общественного движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова.
На вебинаре были рассмотрены вопросы правового регулирования общероссийского голосования: особенности организации и проведения, ключевые этапы подготовки, отличия от других форм волеизъявления граждан.
Основные правила, гарантии и принципы общероссийского голосования сформулированы в Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Отдельно на вебинаре было отмечено постановление ЦИК РФ, которое определило инструкции по организации единого порядка установления итогов, определения результатов общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
По словам регионального эксперта Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», директора юридического института Югорского государственного университета Станислава Розенко, на вебинаре четко прозвучало, что дата голосования будет отдельно определена Указом Президента РФ. Срок подготовки общероссийского голосования составляет 30 дней.
«Важно, что на избирательных участках можно будет ознакомиться с текстом поправок в Конституцию РФ. Также содержание поправок сейчас активно распространяется в СМИ. На голосовании будут присутствовать наблюдатели Общественной палаты как нейтрально политические субъекты, но выступающие как представители общественного контроля. Механизм подсчета голосов и объявление результатов голосования аналогичен тем, которые действуют при избирательных компаниях. Поправки в Конституцию будут признаны принятыми, если за них проголосует более 50 процентов лиц, участвовавших в голосовании», - прокомментировал вебинар Станислав Розенко.