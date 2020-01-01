Цифровизация процесса выдачи больничных листов в Югре в очередной раз подтвердила свою эффективность

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Цифровизация процесса выдачи больничных листов в Югре в очередной раз подтвердила свою эффективность

80% электронных листов нетрудоспособности, оформляемых в округе сегодня, – электронные. Это стало возможным благодаря нацеленности региональных и муниципальных властей на развитие информационного пространства, – считают в региональном отделении Фонда социального страхования РФ. В свое время в автономном округе своевременно был реализован комплекс мер не только по повышению компьютерной грамотности населения, но и по развитию информационных технологий, в том числе в сфере здравоохранения.

«Работа, проведенная Департаментом здравоохранения региона, медицинскими организациями и региональным отделением Фонда соцстрахования позволила наладить не только процесс оформления электронных больничных листов, но и их дистанционное оформление для отдельных категорий граждан, что особенно актуально в период противодействия новой коронавирусной инфекции», – сообщил управляющий отделением Фонда социального страхования РФ по ХМАО-Югре Михаил Рыбьяков.

Напомним, в целях предупреждения распространения COVID-19 в России были введены временные правила оформления листов нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий в случае карантина. Все они предусматривают дистанционное взаимодействие и исключают не только бумажные больничные, но и посещение лечебных учреждений для их выписки. В Югре исполнение новых правил не только не нарушило привычный ритм работы медучреждений, но и в очередной раз оптимизировало работу врачей, которым не пришлось тратить время оформление больничных листов на бумаге. Профессионализм продемонстрировали и работодатели, которые сориентировались в нововведении и направили в ФСС электронные реестры  своих сотрудников старше 65 лет, не вовлекая их в этот процесс.

«Электронный больничный лист подтвердил свою эффективность и в случае самоизоляции граждан, прилетающих из-за границы. Для того, чтобы оформить его на себя и совместно проживающих работающих лиц, югорчанам нужно было всего лишь зайти на сайт Фонда социального страхования РФ, заполнить электронное заявление, после чего самоизолироваться на две недели и ждать начисления выплаты в течение семи календарных дней. Медучреждения оформили больничные листы и сами направили сведения о них в Фонд. Ко всему прочему, все эти мероприятия позволили минимизировать контакты между людьми», – заключил Михаил Рыбьяков.

По количеству листов нетрудоспособности, выдаваемых в электронном виде, Югра по-прежнему входит в десятку регионов России, опережающих остальные субъекты страны по этому показателю.

Елена Баканова

Пнд, 04/27/2020 - 11:03

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