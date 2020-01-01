Уважение к людям труда — закреплено конституционно

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Уважение к людям труда — закреплено конституционно
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав», - так гласит одна из поправок в Конституцию страны.

В Основном законе государства  закреплено, что «государством гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

Что очень важно – прописана поддержка принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. То есть предприятия всех форм собственности будут обязаны руководствоваться не только собственными бизнес-интересами, но и интересами своих работников.

«Поправки будут способствовать улучшению качества жизни человека труда, дадут новый импульс росту доходов. В нашей стране уделяется большое внимание созданию нормальных условий труда. Впервые в Основном Законе появится прямое указание на необходимость уважения человека труда. Это принципиально новое положение. Его проявление продиктовано временем. Эти дополнения касаются всех граждан, как настоящих, так и будущих поколений работников», – подчеркнул председатель первичной профсоюзной организации Управления эксплуатации трубопроводов общества «РН-Юганскнефтегаз» Павел Волокитин.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Втр, 04/28/2020 - 15:42

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