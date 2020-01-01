Создадим вместе медиа-ресурс воинской славы «Ханты и манси – защитники Отечества»

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«Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим...» - эти слова из стихотворения «Реквием» Роберта Рождественского уже много лет звучат во время Всероссийской Минуты Молчания в День Победы 9 мая.
Этим же желанием – вспомнить всех поименно – руководствовались разработчики проекта воинской славы «Ханты и манси – защитники Отечества». Желанием вписать в историю чёрно-белые лики творцов Победы, запечатленные на фотографиях, дать возможность каждому, листая их, еще раз понять ту цену, которую заплатила каждая семья в годы Великой Отечественной войны.
Знаете ли вы данные статистики о представителях коренных малочисленных народов Севера, сменивших малицы на шинели? Сколько из них награждены боевыми орденами и медалями? Даже приблизительные цифры поражают: в 1941-1945 годах мобилизованы или ушли на фронт добровольцами более 17 тыс. югорчан, более 500 из них – представители коренных народов – ханты и манси. Орденами и медалями награждено более 5000 человек, а бойцов из числа коренных малочисленных народов Севера – около 400 человек. В целом по округу боевую награду получил каждый второй из фронтовиков, а из числа хантов и манси – четверо из пяти.
Всегда ли мы отдаем себе отчет, как старики и дети, а также 3 тысячи привлечённых к рыбодобыче женщин, работая на вёсельных лодках и утлых обласках смогли сдать в фонд обороны 1 млн.120 тысяч центнеров рыбы…
Зайдите в раздел «Медиа» на сайте музея «Торум Маа», откройте страницы проекта «Обские угры. Фоторетроспектива» http://media.torummaa.ru/retro/wps2/, полистайте фотографии из разделов «Ханты и манси – защитники Отечества», и мы уверены – у вас возникнет желание достать семейный альбом, найти в нем сохранившиеся фотографии отцов и дедов, мам и бабушек, которые ковали Победу на фронте и в тылу, поговорить об этом. А если появится еще и порыв поделиться этими фотографиями, вы станете участником большого парада Памяти.
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БУ "Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»