Создадим вместе медиа-ресурс воинской славы «Ханты и манси – защитники Отечества»

  • Русский
Создадим вместе медиа-ресурс воинской славы «Ханты и манси – защитники Отечества»

«Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим...» - эти слова из стихотворения «Реквием» Роберта Рождественского уже много лет  звучат во время Всероссийской Минуты Молчания в День Победы 9 мая.

Этим же желанием вспомнить  всех поименно – руководствовались разработчики проекта воинской славы «Ханты и манси – защитники Отечества». Желанием вписать в историю чёрно-белые лики творцов Победы, запечатленные  на фотографиях, дать возможность каждому, листая их, еще раз понять ту цену, которую заплатила каждая семья  в годы Великой Отечественной войны.

Знаете ли вы данные статистики о представителях коренных малочисленных народов Севера, сменивших малицы на шинели? Сколько из них награждены боевыми орденами и медалями? Даже приблизительные цифры поражают: в 1941-1945 годах мобилизованы или ушли на фронт добровольцами более 17 тыс. югорчан, более 500 из них – представители коренных народов – ханты и манси.  Орденами и медалями награждено более 5000 человек, а бойцов из числа коренных малочисленных народов Севера – около 400 человек.  В целом по округу боевую награду получил каждый второй из фронтовиков, а из числа хантов и манси – четверо из пяти.

Всегда ли мы отдаем себе отчет, как старики и дети, а также 3 тысячи привлечённых к рыбодобыче женщин, работая на вёсельных лодках и утлых обласках смогли сдать в фонд обороны 1 млн.120 тысяч центнеров рыбы…

Зайдите в раздел «Медиа» на сайте музея «Торум Маа», откройте страницы проекта «Обские угры. Фоторетроспектива» http://media.torummaa.ru/retro/wps2/, полистайте фотографии из разделов «Ханты и манси – защитники Отечества», и мы уверены – у вас возникнет желание достать семейный альбом, найти в нем сохранившиеся фотографии отцов и дедов, мам и бабушек, которые ковали Победу на фронте и в тылу, поговорить об этом. А если появится еще и порыв поделиться этими фотографиями, вы станете участником большого парада Памяти.  

Впишите свою страницу в ресурс воинской славы «Ханты и манси – защитники Отечества».

 

БУ "Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

Втр, 04/28/2020 - 15:44

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 