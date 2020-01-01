Свыше 460 млн рублей направит Фонд социального страхования на профилактику производственного травматизма в Югре

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В округе в самом разгаре кампания по приему заявлений от предприятий и учреждений на финансовое обеспечение предупредительных мер. Такие заявления позволяют уже в следующем году часть взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве не перечислять в Фонд социального страхования РФ, а истратить на мероприятия по предупреждению травматизма и профзаболеваний в учреждении.
Эти средства можно будет направить на проведение медосмотров, санаторно-курортное лечение работников, обучение по охране труда, а также приобретение аптечек для оказания первой помощи, тахографов, спецодежды, средств индивидуальной защиты и оборудования для безопасного ведения работ.
Организации округа (страхователи) могут компенсировать свои расходы, которые были ими направлены на мероприятия по охране труда работников и возвратить до 20% от сумм уплаченных ранее страховых взносов, а в отдельных случаях, если уделяется внимание оздоровлению работников категории предпенсионного и пенсионного возраста, – даже до 30%. Такая финансовая преференция обеспечивает экономическую заинтересованность работодателей, дисциплину в уплате взносов на случай травматизма, нацеливает на сохранение здоровья трудящихся.
Последний день подачи заявления на финансирование предупредительных мер – 31 июля.
Отметим, в прошлом году такой возможностью получить средства на предупредительные меры воспользовалось свыше одной тысячи предприятий региона.
Елена Баканова