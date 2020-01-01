В Югре актуализированы расписания пассажирских перевозок всеми видами транспорта

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В Югре актуализированы расписания пассажирских перевозок всеми видами транспорта
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

В условиях режимов повышенной готовности и самоизоляции актуальным стал вопрос доставки югорчан с хроническими, онкологическими заболеваниями, беременных женщин для планового лечения из муниципалитетов в окружные медицинские организации.

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила синхронизировать деятельность всех ведомств в этом вопросе, чтобы, например, медицинские работники при назначении срока госпитализации руководствовались, в том числе, расписанием общественного транспорта.  

Департаментом дорожного хозяйства и транспорта округа во взаимодействии с муниципалитетами Югры актуализированы и утверждены расписания по всем видам транспорта пассажирских перевозок  в 19 муниципальных образованиях автономного округа (г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район, г. Сургут, Сургутский район, Советский район, г. Югорск, г. Радужный, Белоярский район, г. Лангепас, г. Когалым, г. Нижневартовск, Нижневартовский район, г. Мегион, г. Нягань, г. Пыть-Ях, г. Радужный, Октябрьский район, Кондинский район, г. Урай). Ознакомиться с ними можно здесь.  

В 3 муниципальных образованиях (г. Нефтеюганск, г. Покачи и Нефтеюганский район) расписание пассажирских перевозок не изменялось.

Кроме того, муниципальными образованиями Югры согласованы расписания пассажирских перевозок автомобильным, воздушным, железнодорожным транспортом в межмуниципальном сообщении. Ознакомиться с ними можно здесь.

Расписания по указанным маршрутам размещены на официальных сайтах департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа и органов местного самоуправления.

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 04/29/2020 - 09:45

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