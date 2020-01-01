Центр народных художественных промыслов и ремесел Югры создал канал на платформе Яндекс.Дзен

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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел» создал канал на платформе Яндекс.Дзен о народном искусстве Югры, исследованиях и реконструкции, мастерах и художественных проектах.
Искусствоведы и художники пишут эксклюзивные материалы для блога и проводят на канале специальные экскурсии по выставкам, обзоры событий.
Медиаканал Центра ремесел - это возможность для читателей глубже познакомится с миром народного искусства, исследованиями, шире взглянуть на художественные традиции нашего региона, работу мастеров, технологии и материалы, объекты выставок.
Ознакомиться с опубликованными материалами можно пройдя по ссылке: https://zen.yandex.ru/id/5e9725668832523a27a5c8be.