НОМ провел круглый стол «Поправки в Конституцию Российской Федерации: взгляд зарубежных экспертов»

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Ассоциация НОМ продолжает серию экспертных площадок для обсуждения актуальных вопросов подготовки общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
28 апреля 2020 года состоялся вебинар, организованный Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг», на тему «Организация общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ: взгляд зарубежных экспертов». Модератором круглого стола выступил сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Зарубежные спикеры представили взгляд независимого международного экспертного сообщества, обсудили вопросы общественно-политических причин изменения Основного закона, правовые основы процедуры, представили мнения о соответствии процесса реформирования Конституции РФ сложившемуся международному опыту.
По словам регионального эксперта Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», директора юридического института Югорского государственного университета Станислава Розенко, в целях подготовки наблюдателей и экспертных материалов, политологи и юристы зарубежных государств (Латвии, Венгрии, Германии, Франции, Финляндии, Сербии) оценили поправки с различных позиций. Они отметили, что принятие поправок к Конституции – это закономерный процесс, они логичны и обоснованы, в них сделан акцент на социальные гарантии.
«Открытое обсуждение поправок выступает проявлением их легитимности. В данных поправках заложены ценности традиционного общества, они демонстрируют консолидацию общества, развитие гражданского общества в России как суверенного государства. Их принятие – это проявление независимости российского государства. Общероссийское голосование не является плебисцитом. Мир перешел порог постиндустриального этапа, поэтому принятие поправок к Конституции – это закономерный результат общественного и государственного развития, который опирается на мнение международных экспертов», – подчеркнул Станислав Розенко.