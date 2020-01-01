Особенности весенней охоты 2020 года в Югре

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в мае откроется сезон весенней охоты на пернатую дичь. Особенности сезона 2020 года продиктованы мерами, направленными на предотвращение завоза и распространения на территории автономного округа новой коронавирусной инфекции и установлением с 25 апреля 2020 года пожароопасного сезона.
В весенний период охота на водоплавающую (селезней уток, белолобых гусей) и боровую (самцов глухаря и тетерева) дичь осуществляется продолжительностью 10 календарных дней в следующие сроки:
- в охотничьих угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных южнее 61° северной широты, – с первой пятницы мая;
- в охотничьих угодьях Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных от 61° северной широты до 62°, – со второй пятницы мая;
- в охотничьих угодьях Березовского, Белоярского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных севернее 62° северной широты, – с третьей пятницы мая.
Запрещена весенняя охота гражданам, не имеющим регистрацию по месту жительства на территории автономного округа. Весенняя охота разрешена гражданам при наличии регистрации по месту жительства на соответствующей территории муниципального образования (района) автономного округа в пределах одной из зон, расположенных в границах муниципального образования.
При возникновении лесных пожаров в местах проведения охоты добыча дичи запрещена.
Выдача охотнику разрешения на добычу водоплавающей и боровой дичи предусмотрена один раз за период весенней охоты на охотничьи угодья (закрепленные и общедоступные), расположенные в одной из зон охотничьих угодий муниципального образования (района).
Как отметили в Природнадзоре Югры, на территории автономного округа действует запрет на несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей. Запрет на выжигание растительности при осуществлении охоты установлен также и правилами охоты.
В целях эффективного осуществления федерального государственного охотничьего надзора, пресечения возможных фактов браконьерства, руководителем Природнадзора Югры подписан приказ от 14 апреля 2020 года № 63-п ««Операция «Пернатая дичь, весна», в соответствии с которым с 25 апреля по 25 мая 2020 года запланировано проведение оперативных профилактических мероприятий с усиленным патрулированием охотничьих угодий государственными инспекторами Природнадзора Югры с привлечением сотрудников правоохранительных органов (Управления МВД России по Югре, Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Югре), производственных охотничьих инспекторов, инспекторов отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по автономному округу Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Результаты операции «Пернатая дичь, весна» периодически будут размещаться на официальном сайте Природнадзора Югры.
Установлены нормы добычи водоплавающей и боровой дичи в период весенней охоты:
-глухарь (самцы) – 1 в сезон,
- тетерев (самцы) – 2 в сезон,
- гусь (белолобый) – 1 в день,
- утки (селезни) – 3 в день.
«Призываем население, лесопользователей и охотников бережно относиться к лесным богатствам, диким животным и среде их обитания, соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила охоты! Обращаем внимание, что в случае возникновения лесных пожаров в местах проведения охоты – в границах муниципального образования (района), в котором возник пожар, незамедлительно будет введен запрет охоты», - отметил руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов.