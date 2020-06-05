Ремесленная азбука Югры

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Ремесленная азбука Югры
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел» (далее - БУ «Центр ремесел») запустил новый проект «Ремесленная азбука Югры» (#РемесленнаяАзбукаЮгры), цель которого - знакомство аудитории с художественными традициями и технологиями.

Идея проекта - на каждую букву алфавита выходит информация о художественных ремеслах, изделиях, технологиях и материалах.

Информация публикуется в аккаунтах социальных сетей Центра ремесел:

- ВКонтакте https://vk.com/folkart86;

- Instagram https://www.instagram.com/folkart86;

- Facebook https://www.facebook.com/folkart86;

- Одноклассники https://ok.ru/tsentrrem.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 05/06/2020 - 09:39

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