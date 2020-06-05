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НОМ провел вебинар «Проблемы и перспективы электронных форм демократии»
30 апреля 2020 года ассоциация «Независимый общественный мониторинг» провела вебинар ««Проблемы и перспективы электронных форм демократии».
Спикеры мероприятия рассказали о том, почему в современных реалиях особое значение приобретает развитие «электронных» форм волеизъявления граждан и как это работает на локальном и мировом уровнях.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов рассмотрел проблемы применения электронных технических средств непосредственно при процедуре голосования (КОИБ, КЭБ). Они облегчают и улучшают реализацию избирательного права для граждан Российской Федерации.
«Электронное голосование может навсегда поставить точку в нарушениях избирательного права. Будут исключены, какие бы то ни было возможности для влияния на волеизъявление», - подчеркнул эксперт НОМа.
Он отметил, что значима информационно-разъяснительная работа с населением о необходимости постепенного введения электронных форм демократии. Общество неоднородно, в нем присутствует большой диапазон ценностей, мнений, взглядов. Несмотря на имеющиеся проблемы, электронные технологии, используемые в избирательном процессе, существенно помогают избирателям реализовать свои права и за ними будущее.
Федеральный координатор по информационным технологиям НОМ Владислав Березуцкий раскрыл проблематику использования различных электронных технологий при голосовании:
«Одним из факторов, при котором возможно повсеместное распространение электронного голосования, это контроль со стороны государства и общества. Технологии создания ботов ушли очень далеко. Их влияние на любую форму волеизъявления – одна и главных проблем электронной формы голосования».
По словам регионального эксперта Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», директора юридического института Югорского государственного университета Станислава Розенко, детально был представлен вопрос об электронном голосовании. Отдельно был проанализирован международный опыт применения электронного голосования (Эстония, Швейцария, и другие страны).
«В условиях пандемии электронные формы демократии приобрели особую актуальность. Новые информационные технологии позволят гражданам Российской Федерации свободно реализовать свои избирательные права. За данными технологиями – будущее!», - сказал Станислав Розенко.
Ср, 05/06/2020 - 09:55