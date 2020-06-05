Сказка «Щучья голова» от сказительницы Зои Никифоровны Лозямовой

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Щука – известный сказочный персонаж. Помните: «По щучьему велению, по моему хотению…»? Щука живет не только в русских народных сказках. Есть сказка «Щучья голова» у кетов и других народов.
Хантыйская сказка «Как щука себе голову сделала» известна посетителям музея «Торум Маа» уже давно: в проекте «Сказки у очага», в других программах. Разобранная на косточки щучья голова с названием каждой из них хранится в фонде музея. И названия у этих косточек необычные: «лосиная нога», «спинка от женской нарты», «весло», «лодка-калданка», «человек с вязанкой дров», «мужик с топором», всех и не счесть.
Посмотрите микрофильм «Щучья голова», который мы представляем сегодня, узнайте откуда возникли эти названия косточек. Сказительницей микрофильма выступила заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, народный мастер России, Мастер фольклора Зоя Никифоровна Лозямова.
Сам фильм тоже имеет свою легенду. Это совместный проект Центра обучения иностранным языкам «ТОЛМАЧ», радио «Серебряный дождь» и Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». И снимался он в юбилейный для сказительницы год.
Видео смотрите здесь – https://youtu.be/PRctcYV1wPY