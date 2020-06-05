Сказка «Щучья голова» от сказительницы Зои Никифоровны Лозямовой

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Сказка «Щучья голова» от сказительницы Зои Никифоровны Лозямовой
фото БУ Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»фото БУ Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
фото БУ Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

Щука – известный сказочный персонаж. Помните: «По щучьему велению, по моему хотению…»? Щука живет не только в русских народных сказках. Есть сказка «Щучья голова» у кетов и других народов.

Хантыйская сказка «Как щука себе голову сделала» известна посетителям музея «Торум Маа» уже давно:  в проекте «Сказки у очага», в других программах. Разобранная на косточки щучья голова с названием каждой из них хранится в фонде музея. И названия у этих косточек необычные: «лосиная нога», «спинка от женской нарты», «весло», «лодка-калданка», «человек с вязанкой дров», «мужик с топором», всех и не счесть.  

Посмотрите микрофильм «Щучья голова», который мы представляем сегодня, узнайте откуда возникли эти названия косточек. Сказительницей микрофильма выступила заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, народный мастер России, Мастер фольклора Зоя Никифоровна Лозямова. 

Сам фильм тоже имеет свою легенду. Это совместный проект Центра обучения иностранным языкам «ТОЛМАЧ»,  радио «Серебряный дождь» и Этнографического музея под открытым небом «Торум  Маа». И снимался он в юбилейный для сказительницы год.

Видео смотрите здесь – https://youtu.be/PRctcYV1wPY

фото БУ Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»фото БУ Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
фото БУ Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
фото БУ Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»фото БУ Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
фото БУ Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
Ср, 05/06/2020 - 10:02

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