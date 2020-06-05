Бессмертный полк в небе Югры

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Бессмертный полк в небе Югры
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Сургутская пилотажная группа «Барсы» в рамках проекта «Бессмертный полк в небе» пролетит над Ханты-Мансийском, Сургутом, Нижневартовском и Мегионом в честь дня Победы в Великой Отечественной войне.

В период с 8 по 10 мая они отдадут дань памяти павшим в бою героям. Пилоты поднимутся над городами Югры, водрузив на свои летательные аппараты портреты героев Великой Отечественной войны.

Проект «Бессмертный полк в небе» стал победителем первого в 2020 году конкурса на предоставление грантов губернатора Югры и получил финансовую поддержку в размере 940 тыс. рублей.

Всего на летательных аппаратах будет размещено 2000 фотографий.

Расписание полетов:

8 Мая 15:00 – Ханты-Мансийск;

9 Мая 10:00 – Ханты-Мансийск;

9 Мая 15:00 – Сургут;

10 Мая 12:00 – Нижневартовск;

10 Мая 15:00 – Мегион.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 05/06/2020 - 10:04

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