Бессмертный полк в небе Югры

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Сургутская пилотажная группа «Барсы» в рамках проекта «Бессмертный полк в небе» пролетит над Ханты-Мансийском, Сургутом, Нижневартовском и Мегионом в честь дня Победы в Великой Отечественной войне.
В период с 8 по 10 мая они отдадут дань памяти павшим в бою героям. Пилоты поднимутся над городами Югры, водрузив на свои летательные аппараты портреты героев Великой Отечественной войны.
Проект «Бессмертный полк в небе» стал победителем первого в 2020 году конкурса на предоставление грантов губернатора Югры и получил финансовую поддержку в размере 940 тыс. рублей.
Всего на летательных аппаратах будет размещено 2000 фотографий.
Расписание полетов:
8 Мая 15:00 – Ханты-Мансийск;
9 Мая 10:00 – Ханты-Мансийск;
9 Мая 15:00 – Сургут;
10 Мая 12:00 – Нижневартовск;
10 Мая 15:00 – Мегион.