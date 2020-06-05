«75 правил из жизни победителей» - послание выстоявших в страшной войне сегодняшним поколениям

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Югра присоединилась к всероссийскому фотопроекту «75 правил жизни победителей», инициированному Общероссийским народным фронтом совместно с Роспатриотцентром. Он стал частью всероссийской акции «Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной», приуроченной к 75-летию Великой Победы.
В проекте, который стартовал 1 мая, участвуют все регионы России, 250 ветеранов с баннеров и ситибордов делятся со своими земляками жизненной мудростью, секретами силы духа и простого человеческого счастья.
В трех городах Югры – Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе – на рекламных конструкциях появились портреты ветеранов с краткой историей их жизненного пути.
«Особенность данного проекта в том, что мы не только видим светлые лица тех, кому обязаны своим будущим, но «слышим» правила жизни наших ветеранов. Правила, которые помогли им выстоять и победить, а нам помогают верить и помнить», - сказал сопредседатель ОНФ в Югре Владимир Меркушев.
«Будем достойны памяти предков!» - призывает нас 95-летний нижневартовец Петр Арышев. И это не просто слова, это выстраданное правило жизни. Когда в 1943 году восемнадцатилетнего парня призвали на фронт, на полях боевых сражений уже воевали отец и два старших брата. Домой никто из братьев не вернулся. Жить после Победы посчастливилось только Петру. И он жил так, чтобы никому из павших не было за него стыдно. В мирное время мужчина долго работал в школе военруком, рассказывая молодежи, как важно быть патриотом своей Отчизны.
«Россия сильна верой и единством, а значит, непобедима», - убеждена жительница блокадного Ленинграда Галина Бенке из Пыть-Яха. Именно эта вера позволила ей, одиннадцатилетней девчонке, выжить осажденном голодном и холодном городе, а сегодня помогает не сдаваться возрасту. Галина Бенке – председатель городской общественной организации ветеранов войны и труда в Пыть-Яхе. И в этих живых глазах победителя столько энергии и участия, словно и нет девяноста лет за спиной.
А девяностопятилетняя жительница Ханты-Мансийска Софья Кузнецова считает, что самая главная цель Великой Победы была и будет в детях.
«Мы победили ради будущего наших детей, - говорит ветеран. – Мы погибали и выживали, чтобы подрастающее поколение огромной страны получило шанс на счастливую и мирную жизнь».
У Софьи Кузнецовой – 6 детей, 17 внуков, 20 правнуков и 5 праправнуков.
«В рамках акции ОНФ «75 правил жизни победителей» мы показываем ветеранов немного с другой стороны. Без стереотипов. Это рассказ героев об их достижениях в обычной жизни, жизни после войны – здесь и сейчас: их мудрые житейские советы, реальные чувства, искренние улыбки и теплые взгляды. Мы хотим раскрыть людям секрет долголетия, простого человеческого счастья, основанного на любви к Родине. Каждый человек того времени – это уникальная история, про которую мы обязаны рассказать всему миру», - отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.
В проекте «75 правил жизни победителей» участвовали более сотни фотографов страны, в Югре авторами фотографий стали Артем Здоров, Руслан Бурлаченко и Ольга Кладиёва.
Благодаря акции «Мечты победителей» каждому предоставляется возможность услышать из первых уст, какими были военные годы и что нужно сделать сегодня, чтобы война не повторилась.
На сайте https://мечтыпобедителей.рф/ можно присоединиться к акции в качестве волонтера (оказав посильную помощь в реализации мечты) и партнера (взяв на себя организационную и финансовую части реализации мечты).