Ханты-Мансийский театр кукол отметит День Победы интернет-проектами и военно-цирковым представлением «Бах-бах-бах»

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Приближается один из главных праздников нашей страны – День Великой Победы! Ещё до введения режима самоизоляции Ханты-Мансийский театр кукол начал репетиции спектакля-концерта, посвящённого 75-летию Победы, - «Баллада о шинели» - однако завершить подготовку представления театр не успел.
Несмотря ни на что, ХМТК отметит большой и долгожданный праздник: ко Дню Победы театр приготовил ряд интернет-проектов в соцсетях, а непосредственно 9 мая в 14.00 и 18.00 на сайте hmtk.ru и в группе театра во Вконтакте (vk.com/hmteatrkukol) пройдёт трансляция одного из лучших спектаклей репертуара – военно-циркового представления «Бах-бах-бах» (12+):
«Бах-бах-бах»
Военно-цирковое представление детей от 9 лет
Аннотация:
Спектакль рассказывает о войне глазами цирковой собаки, у которой хозяин ушёл на фронт.
Что происходит? Где этот фронт? Почему тебя бросает лучший друг из-за какого-то геройства и мужества? Почему вокруг «бах-бах-бах»?
Много придётся понять маленькой собаке. Но наш спектакль не столько о войне, сколько о человеческих чувствах – о любви, дружбе, предательстве, умении прощать и важности человеческих отношений даже в самое непростое время.
Автор Юлия Поспелова
Режиссёр Елена Евстропова
Художник Лилия Жамалетдинова
Композитор Глеб Успенский
Продолжительность – 1 час
Премьера – 24 ноября
Спектакль – лауреат I Всероссийского фестиваля театров кукол Сибири «Зазеркалье» в трёх номинациях: «Приз зрительских симпатий», «Лучший актёрский ансамбль» и «Лучшая актёрская работа» (ноябрь
*спектакль будет доступен для просмотра только во время трансляции и ещё час после
Трансляции спектакля бесплатны для всех. Но при желании каждый сможет купить билет по символической цене (50 рублей), тем самым поддержит театр в это непростое время и выразит свою любовь.
Интернет-проекты в группе Ханты-Мансийского театра кукол во Вконтакте (vk.com/hmteatrkukol) и инстаграме (ugra_puppet):
-#ХМТК ЧИТАЕТ О ВОЙНЕ
Актёры театра кукол прочтут рассказы и отрывки из прозы о войне, которые их тронули и которыми они захотели поделиться со зрителями. О героизме тех, кто защищал нашу Родину, о человеческом горе и простых радостях, о переплетённых судьбах – о войне, которая коснулась каждой семьи.
- ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ: АКТЁРЫ-ФРОНТОВИКИ
Раз в два дня в группе выходят материалы, знакомящие с военными биографиями известных советских актёров: Юрия Никулина, Анатолия Папанова, Владимира Этуша, Элины Быстрицкой и других.
- ФОТОХРОНИКА ПОБЕДЫ
Истории самых известных военных фотографий. Например, снимок военного корреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом», который стал символом победы над фашистской Германией в Советском Союзе. Или «Комбат» Макса Альперта – одно из самых ярких и выразительных фото времён Великой Отечественной войны, на котором командир поднимает солдат в атаку.
Руководитель литературной части
Елена Колмогорова