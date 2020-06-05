В Югре увеличена стоимость сертификата дошкольника

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В Югре увеличена стоимость сертификата дошкольника
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Правительством Югры принято решение увеличить размер финансового обеспечения услуги присмотра и ухода в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, с 3 до 4 тысяч рублей в месяц на 1 ребенка.

 

Поручение изучить необходимость и возможность принятия такого решения было дано губернатором Югры Натальей Комаровой по итогам заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории автономного округа 30 апреля.

 

Директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин сообщил, что размер финансового обеспечения сертификата применяется при расчете размеров субсидий местным бюджетам на создание условий для дошкольного образования в частных образовательных организациях с 1 апреля 2020 года.

 

«Таким образом, с одной стороны, мы сейчас поддержим негосударственный сектор, потому что оплата по сертификатам осуществляется в обязательном порядке, а также позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет», - отметил Алексей Дренин.  

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 05/06/2020 - 10:17

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