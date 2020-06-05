Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» приглашает участников со всей России

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27 апреля в Окружном Доме народного творчества начался приём заявок для участия во Всероссийском фестивале любительского художественного творчества национально-культурных объединений «Возьмёмся за руки, друзья».
Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» сближает жителей со всех уголков России – страны, которая вобрала в себя мудрость и опыт предков, объединила народы, сохранила их народные традиции, культуру и родные языки. Уже не первый год проводится этот фестиваль, содействующий этнокультурному развитию и духовному обогащению народов. Участие в нём повышает уровень исполнительского мастерства, объединяет национальные самодеятельные творческие коллективы, исполнителей учреждений культуры, культурных объединений и общественных организаций.
В 2019 фестиваль получил статус Всероссийского, собрав для участия более 600 исполнителей из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, из Воронежской, Тюменской, Калужской, Курганской, Кемеровской, Челябинской и Московской областей, республики Удмуртия и других уголков России.
По традиции, «Возьмёмся за руки, друзья» проводится в два этапа – отборочный (в заочной форме) и основной (в форме Гала-концерта). В рамках фестиваля утверждены следующие номинации:
- Хореография (ансамбли);
- Вокал (соло и ансамбли);
- Инструментальное творчество (соло и ансамбли);
- Обрядовый, игровой фольклор.
Исполнители, одержавшие победу в отборочном этапе, будут приглашены к участию в Гала-концерте, который состоится в городе Ханты-Мансийске в рамках Всероссийского форума национального единства в октябре 2020 года.
Для участия в отборочном этапе фестиваля необходимо направить анкету-заявку на электронный адрес hto@odntugra.ru, контактный телефон: (3467) 32-48-29, (3467) 33-30-37.
Более подробную информацию можно узнать в Положении о фестивале.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»