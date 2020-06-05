Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 6 мая

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Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 6 мая

537 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 6 мая. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 29 новых случаев COVID-19 в 6 муниципалитетах:

Сургутский район – 17;

Мегион – 4;

Нижневартовский район – 4;

Нефтеюганск – 2;

Нягань – 1;

Сургут – 1.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Югре.

По возрастной структуре: дети – 5 случаев, 18-29 лет – 6 случаев, 30-49 лет – 13 случаев, 50-64 года – 3 случая, старше 65 лет – 2 случая.

Из ранее установленных очагов – 22 случая. 1 случай – завоз инфекции из другого региона России. По 3 контакты уточняются.

На момент выявления у 6 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксированы пневмонии. У 21 человека заболевание протекало бессимптомно.

По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 13 пациентов остается тяжелым, 5 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 излечились 165 югорчан. 4 человека умерли.

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Ср, 05/06/2020 - 14:29

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