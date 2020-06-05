Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 6 мая

- Русский
537 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 6 мая. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 29 новых случаев COVID-19 в 6 муниципалитетах:
Сургутский район – 17;
Мегион – 4;
Нижневартовский район – 4;
Нефтеюганск – 2;
Нягань – 1;
Сургут – 1.
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Югре.
По возрастной структуре: дети – 5 случаев, 18-29 лет – 6 случаев, 30-49 лет – 13 случаев, 50-64 года – 3 случая, старше 65 лет – 2 случая.
Из ранее установленных очагов – 22 случая. 1 случай – завоз инфекции из другого региона России. По 3 контакты уточняются.
На момент выявления у 6 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксированы пневмонии. У 21 человека заболевание протекало бессимптомно.
По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 13 пациентов остается тяжелым, 5 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За весь период пандемии от COVID-19 излечились 165 югорчан. 4 человека умерли.