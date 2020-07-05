Три социально значимых объекта проинспектировала губернатор Югры

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Заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, провела в режиме видеоконференцсвязи губернатор Югры Наталья Комарова.
Его участники рассмотрели ход работ на 3 объектах: реконструкция здания средней школы №2 в поселке Салым, строительство комплекса «Школа – детский сад» в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района, строительство окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске.
«В сельском поселении Салым ведется реконструкция здания средней школы №2 на 287 учащихся. Заключен муниципальный контракт. Срок ввода объекта в эксплуатацию – март 2021 года. Сейчас объем выполненных работ на объекте составляет 44 процента. По информации службы жилищного и строительного надзора, все выявленные в ходе предыдущих проверок нарушения устранены, предписания закрыты», – констатировала Наталья Комарова.
Общая площадь здания школы превышает 5800 квадратных метров. Объект состоит из двух блоков дополнительного и существующего корпуса. На первом этаже существующего здания расположены мастерские, спортзал, подсобные помещения, учебные кабинеты. На втором этаже – медицинский блок, читальный зал, административные помещения. На первом этаже дополнительного блока размещены столовая на 120 мест, актовый зал на 130 мест, спальни, игровые, кабинеты начальных классов. На втором и третьем этажах – спортзал, кабинеты по предметам обучения.
«Сумма контракта 204,4 миллиона рублей. Принято и оплачено, по данным на 1 мая, 76,8 миллиона. На объекте задействованы 29 человек. Реконструкция школы позволит создать условия для организации образовательного процесса в соответствии с государственными стандартами. У нас нет сомнений, что работы будут завершены в соответствии с графиком», – заверила губернатора глава Нефтеюганского района Галина Лапковская.
В поселке Юганская Обь строится комплекс «Школа – детский сад» на 130 учащихся и 80 воспитанников. «Здесь также заключен муниципальный контракт. Готовность объекта – 87 процентов от запланированного объема работ. Объект должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2019 году. Глава Нефтеюганского района брала на себя соответствующие обязательства, которые зафиксированы в поручении губернатора. Но на сегодняшний день строительство продолжается. Новые обязательства – сентябрь текущего года, – подчеркнула глава региона. – Жилстройнадзором Югры на объекте проведено 24 проверки, неисполненных в срок предписаний нет».
«Этот объект – долгострой. В настоящее время заключен контракт с новым подрядчиком. Его сумма – 95,7 миллиона рублей. По данным на 1 мая, выполнено и оплачено свыше 34 миллионов рублей. В соответствии с дополнительным соглашением окончание строительно-монтажных работ запланировано на 30 июня», – доложила Галина Лапковская.
По ее словам, уже приобретены необходимые оборудование и мебель. Таким образом, закуплено 78,5 процента от потребности. Контракты на поставку оставшегося оборудования уже заключены. Все работы ведутся в соответствии с «дорожной картой». В этой связи глава Нефтеюганского района заверила, что 1 сентября юные жители Юганской Оби смогут пойти в новые школу и детский сад.
Общая площадь комплекса составляет 7,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже здания разместятся младшие и средние дошкольные группы, спортзал, подсобные помещения, пищеблок, медицинский кабинет и кабинеты начальных классов. На втором расположены старшие дошкольные и старшие подготовительные группы, помещения детского сада, административные помещения школы, кабинеты по предметам обучения. А на третьем этаже – актовый зал, административные помещения школы, учебные кабинеты.
Говоря о строительстве окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске, Наталья Комарова отметила, что объект вводится в две очереди. «Ввод в эксплуатацию объектов первой очереди запланирован на сентябрь 2022 года. Объем выполненных работ составляет 47 процентов. Общий объем выполненных работ по объектам второй очереди – 95 процентов. Срок окончания строительных работ по контракту – декабрь 2019 года. Основной объект второй очереди – инфекционный корпус. По информации застройщика, строительные работы по нему завершены, ведется работа по установке технологического оборудования. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на 26 мая, ввод в эксплуатацию всех объектов второй очереди – на сентябрь 2020 года», – сказала губернатор, подчеркнув, что на данный момент неисполненных в срок предписаний службы жилищного и строительного надзора по объектам строительства нет.
Директор регионального управления капитального строительства Эдуард Алексеенко доложил, что в настоящее время на строительной площадке ведут деятельность две подрядные организации. На объекте задействованы около 500 человек.
«Завершена установка оконных блоков. Ведутся монтаж витражей, облицовка фасадов, выполняются кирпичная кладка внутренних перегородок, штукатурка стен, устройство наружных инженерных сетей», – сообщил он.
В настоящее время готовится документация для поставок технологического оборудования в помещения первой очереди больницы. Монтаж чистых помещений и оборудования для них запланирован на четвертый квартал.
Строительство второй очереди выполнено на 95 процентов.
«На объекте завершаются пуско-наладочные работы. 7 мая в службу жилищного и строительного надзора Югры запланирована подача извещения об окончании строительно-монтажных работ», – доложил Эдуард Алексеенко.
Информацию предоставил Департамент общественных и внешних связей Югры