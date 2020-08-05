Юных югорчан приглашают к участию во всероссийской онлайн-акции «Летопись сердец»

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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне школьники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры могут почтить память своих предков, присоединившись к онлайн-акции «Летопись сердец».
В проекте могут принять участие школьники с 1 по 11 классы.
Поздравить ветеранов или почтить память своих героических предков ребятам предлагают стихотворением о Великой Отечественной войне.
Исполнение стихотворения нужно записать на видео и разместить в любом файлообменнике («Яндекс.Диск», Google.Диск, mail.Облако и т.д.), а также в соцсетях с хештегами #летописьсердец и #культурный марафон.
В ролике можно использовать фотографию родственника-ветерана, участника Великой Отечественной войны, и тогда видео может быть опубликовано на сайте акции «Бессмертный полк».
Мероприятие проводится по инициативе министерства культуры России, совместно с компанией Яндекс, Российским союзом ветеранов и движением «Бессмертный полк» в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников».
Материалы можно отправить на адрес letopisserdec@yandex.ru.