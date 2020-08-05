«Бессмертный полк» в Югре пройдет в режиме онлайн

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Масштабная онлайн-акция «Бессмертный полк» пройдет в Югре 9 мая в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Принять участие в ней сможет каждый житель автономного округа. Для этого необходимо как преддверие праздника, так и в День Победы заполнить анкету, загрузить фотографию своего родственника, участвовавшего в событиях тех лет, и отправить ее в адрес организаторов.
Акция интегрирована в голосовой помощник «Алиса» от компании «Яндекс». Достаточно попросить ее вывести информацию на тему «Бессмертный полк в Югре», и помощник предоставит все сведения о мероприятии, включая подробные инструкции о регистрации, программе события.
Вся информация будет аккумулирована в единой базе данных.
9 мая окружная телерадиокомпания «Югра» запустит тематический телемарафон, в эфире которого будут транслироваться фотографии, имена и фамилии каждого участника «Бессмертного полка», информацию о котором предоставили его родственники. Отметим, что на сегодняшний день уже поступило свыше 10 тысяч заявок. Ни одна из них не останется без внимания и обязательно появится в эфире.
По окончании акции вся база данных будет передана на постоянное хранение в музей природы и человека Ханты-Мансийска.
В ходе телемарафона зрителям будет представлено множество видеоматериалов, посвященных тем боевым действиям, номера в исполнении творческих коллективов автономного округа состоятся включения из муниципалитетов, семей ветеранов. Так, уже запланировано включение из студии радио «Югра», где в исполнении солистов прозвучат песни военных лет.
Стартует телемарафон с поздравления президента России Владимира Путина и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.
Прямая трансляция телемарафона будет вестись в эфире окружной телерадиокомпании «Югра», на сайте компании, а также в группе региона в социальной сети «ВКонтакте».