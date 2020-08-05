«Бессмертный полк» в Югре пройдет в режиме онлайн

  • Русский
«Бессмертный полк» в Югре пройдет в режиме онлайн
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Масштабная онлайн-акция «Бессмертный полк» пройдет в Югре 9 мая в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

 

Принять участие в ней сможет каждый житель автономного округа. Для этого необходимо как преддверие праздника, так и в День Победы заполнить анкету, загрузить фотографию своего родственника, участвовавшего в событиях тех лет, и отправить ее в адрес организаторов.

 

Акция интегрирована в голосовой помощник «Алиса» от компании «Яндекс». Достаточно попросить ее вывести информацию на тему «Бессмертный полк в Югре», и помощник предоставит все сведения о мероприятии, включая подробные инструкции о регистрации, программе события.

 

Вся информация будет аккумулирована в единой базе данных.

 

9 мая окружная телерадиокомпания «Югра» запустит тематический телемарафон, в эфире которого будут транслироваться фотографии, имена и фамилии каждого участника «Бессмертного полка», информацию о котором предоставили его родственники. Отметим, что на сегодняшний день уже поступило свыше 10 тысяч заявок. Ни одна из них не останется без внимания и обязательно появится в эфире.

 

По окончании акции вся база данных будет передана на постоянное хранение в музей природы и человека Ханты-Мансийска.  

 

В ходе телемарафона зрителям будет представлено множество видеоматериалов, посвященных тем боевым действиям, номера в исполнении творческих коллективов автономного округа состоятся включения из муниципалитетов, семей ветеранов. Так, уже запланировано включение из студии радио «Югра», где в исполнении солистов прозвучат песни военных лет.

 

Стартует телемарафон с поздравления президента России Владимира Путина и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.

 

Прямая трансляция телемарафона будет вестись в эфире окружной телерадиокомпании «Югра», на сайте компании, а также в группе региона в социальной сети «ВКонтакте».

 

info@admhmao.ru

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 05/08/2020 - 14:46

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 