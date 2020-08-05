«Бессмертный полк» поднимется в небо над Югрой

- Русский
Акция «Бессмертный полк в небе», приуроченная к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Югре 8-10 мая. Такой проект будет реализован в России впервые.
В небо над автономным округом поднимется единственная в Росси женская пилотажная группа «Барсы» на 6 самолетах «Як» с символикой «Бессмертного полка». Она пролетит на самолетах, несущих фотографии участников Великой Отечественной войны, над городами региона. На бортах самолетов будет закреплено более тысячи фотографий.
8 мая пилоты поднимутся в воздух из аэропорта Ханты-Мансийска, 9 мая снова пролетят над столицей округа и Сургутом. 10 мая пилотажная группа с фотографиями участников Великой Отечественной войны пролетит над Нижневартовском и Мегионом.
Акция направлена на сохранение памяти о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, югорчан, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу.
«К сожалению, в 2020 году весь мир столкнулся с пандемией новой коронавирусной инфекции. В связи с чем были введены определенные ограничения, включая ограничения на передвижение, на проведение массовых мероприятий. Мы – летчики, понимая, что в небе вирус не страшен, решили провести «Бессмертный полк», – рассказал вице-президент региональной федерации самолетного спорта Павел Манченко. – В Ханты-Мансийском автономном округе действует единственная в России женская пилотажная группа «Барсы». Мы предложили жителям Югры разместить фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, их родственников, участвовавших в тех боевых действиях, на бортах самолетов. Откликнулось больше тысячи человек».
Напомним, проект «Бессмертный полк в небе» стал победителем первого в 2020 году конкурса на предоставление грантов губернатора Югры.