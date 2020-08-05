«Бессмертный полк» поднимется в небо над Югрой

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«Бессмертный полк» поднимется в небо над Югрой
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Акция «Бессмертный полк в небе», приуроченная к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Югре 8-10 мая. Такой проект будет реализован в России впервые.

В небо над автономным округом поднимется единственная в Росси женская пилотажная группа «Барсы» на 6 самолетах «Як» с символикой «Бессмертного полка». Она пролетит на самолетах, несущих фотографии участников Великой Отечественной войны, над городами региона. На бортах самолетов будет закреплено более тысячи фотографий.

 

8 мая пилоты поднимутся в воздух из аэропорта Ханты-Мансийска, 9 мая снова пролетят над столицей округа и Сургутом. 10 мая пилотажная группа с фотографиями участников Великой Отечественной войны пролетит над Нижневартовском и Мегионом.

 

Акция направлена на сохранение памяти о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, югорчан, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу.

 

«К сожалению, в 2020 году весь мир столкнулся с пандемией новой коронавирусной инфекции. В связи с чем были введены определенные ограничения, включая ограничения на передвижение, на проведение массовых мероприятий. Мы – летчики, понимая, что в небе вирус не страшен, решили провести «Бессмертный полк», – рассказал вице-президент региональной федерации самолетного спорта Павел Манченко. – В Ханты-Мансийском автономном округе действует единственная в России женская пилотажная группа «Барсы». Мы предложили жителям Югры разместить фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, их родственников, участвовавших в тех боевых действиях, на бортах самолетов. Откликнулось больше тысячи человек».

 

Напомним, проект «Бессмертный полк в небе» стал победителем первого в 2020 году конкурса на предоставление грантов губернатора Югры.

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 05/08/2020 - 14:54

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