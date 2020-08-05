Конституция защитит память о героях Отечества

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«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» – так звучит одна из поправок в Основной закон государства.
Россия будет защищать историческую справедливость – Конституция провозглашает недопустимость фальсификации истории. Именно на это направленна данная поправка.
«Это дополнение в Конституцию страны – новая степень защиты истории России. Для нас 9 мая – священный день. В каждой семье свои защитники Отечества. Наша память о наших героях, давших нам свободу, мир, возможность жить – неотъемлемая часть суверенитета страны», – подчеркнул президент общественной организации «Федерация пэйнтбола Кондинского района» Алексей Густов.