Конституция защитит память о героях Отечества

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Конституция защитит память о героях Отечества
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» – так звучит одна из поправок в Основной закон государства.

Россия будет защищать историческую справедливость – Конституция провозглашает недопустимость фальсификации истории. Именно на это направленна данная поправка.

«Это дополнение в Конституцию страны  – новая степень защиты истории России. Для нас 9 мая – священный день. В каждой семье свои защитники Отечества. Наша память о наших героях, давших нам свободу, мир, возможность жить  – неотъемлемая часть суверенитета страны», – подчеркнул президент общественной организации «Федерация пэйнтбола Кондинского района» Алексей Густов.

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 05/08/2020 - 15:15

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