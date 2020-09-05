Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с Днем Победы

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Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Сейчас по поручению ветерана Великой Отечественной войны, орденоносца, нашего земляка Ивана Петровича Шестакова из города Урая, как волонтер «Победы» от его имени, от имени ветеранов Великой Отечественной войны, всех югорчан возложила цветы к памятнику защитникам Отечества в Ханты-Мансийске.
Весь мир отмечает 75-годовщину Великой Победы над фашизмом.
2020 год в России – Год памяти и славы. 9 мая для граждан России – священный день. Мы готовились к нему так, чтобы передать наше тепло, радость, заботу каждому из вас, дорогие ветераны, каждому защитнику Родины. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Но это не помешает нам поздравить с главным праздником наших героев – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, рассказать нашим детям, внукам о них. Вечный огонь в наших сердцах.
Сегодня в Югре в онлайн формате пройдет шествие «Бессмертного полка». «Бессмертный полк» с портретами участников Великой Отечественной войны на борту поднимется в мирное югорское небо. Группа из 6 самолетов пролетит над Ханты-Мансийском, Сургутом, Нижневартовском, Мегионом в честь дня Победы в Великой Отечественной войне.
В Югре создаётся «Сад памяти» – в честь Великой Победы. В течение года мы высадим более 46 тысяч саженцев.
Телефонные поздравления поступят всем ветеранам Югры.
В городах и поселках у домов ветеранов пройдут торжественные парады Победы. В 22 муниципалитетах фронтовые бригады дадут концерты под окнами защитников Отечества.
Югорчане во время Великой Отечественной войны работали на пределе человеческих сил, воевали бесстрашно, мужественно, не щадя своей жизни. Истории тех, кто ковал Победу на фронте и тылу, бережно хранятся в каждой югорской семье.
Елена Ильинична Артеева из села Саранпауль, мне её историю рассказали её земляки, в октябре 1941 года ушла на фронт добровольцем, служила военным фельдшером отдельной противотанковой дивизии. Погибла 19 сентября 1942 года. В одном из сражений немецкий танк прорвался в расположение санитарной части. Югорчанка со связкой гранат бросилась под танк, ценою собственной жизни спасла раненных. В одном из писем родителям Елена Ильинична написала: «Дорогие родители, не беспокойтесь обо мне, я отдам все, если понадобится, за благо Родины, за вас – могу и готова отдать свою жизнь».
74 года вся страна замирала в минуте молчания, отдавая дань памяти защитникам Отечества. Сегодня вся страна склонит головы перед светлой памятью не вернувшихся с полей сражений, покинувших нас ветеранов. В 19.00 будет дан отсчет 75-й общенациональной минуте молчания. Мы вспомним поименно тех, кто насмерть стоял за каждый рубеж Родины, был замучен в плену, от зари до зари ковал Победу в тылу, погиб от голода в Блокадном Ленинграде, кто не вернулся с войны, кого уже нет с нами.
По окончанию минуты молчания приглашаю всех вас, уважаемые земляки, с портретами своих близких, которые участвуют в народном шествии «Бессмертный полк», выйти на балконы или поставить их в окне дома и вместе со всей страной с особой теплотой, для наших ветеранов спеть «День Победы».
Дорогие ветераны! 75 лет назад Вы завоевали мир для всей планеты. Низкий поклон Вам, защитники Отечества, освободители мира.
С праздником, дорогие югорчане! С Днем Победы!