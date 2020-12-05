В Югре определят обладателей премии имени И.Н. Шесталова

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13 мая в режиме ВКС пройдет заседание комиссии по присуждению премии правительства Югры имени И.Н. Шесталова, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. В ходе обсуждений определятся победители премии в 2020 году.
Награда учреждена постановлением правительства автономного округа в 2012 году. С 2013 по 2019 годы лауреатами премии стали 14 югорчан и 7 коллективов.
Ежегодно присуждается 2 премии для физических лиц в размере 75 тысяч рублей каждая, 1 премия для коллективов в размере 200 тысяч рублей.
В год 90-летия Югры свой вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, который получил общественное признание на российском и (или) международном уровне, представили 25 кандидатов, из них – 12 авторских коллективов и 13 физических лиц.
В числе претендентов на престижную награду победитель окружного конкурса «Педагог года 2016» в номинации учитель родного языка и литературы Марина Прасина из села Ларьяк Нижневартовского района. Югорчанка более 30 лет обучает ребят Ларьякской средней школы хантыйскому языку. Работу в школе совмещает с научной деятельностью. Является автором учебных пособий по изучению хантыйского языка (ваховский диалект). Ее ученики – неоднократные призеры районных и окружных олимпиад по родному языку, получатели грантов губернатора автономного округа для школьников и студентов, изучающим языки обских угров.
Семейная (родовая) община коренных малочисленных народов ханты «Хунзи» из Нижневартовска на протяжении 30 лет также сохраняет и демонстрирует уникальную культуру своего народа. В их багаже проведение таких традиционных праздников как «День рыбака», «День охотника», «Вороний день», проекты «Наследие Севера», «Мастера Югры ЮттаНэ», «Наследие многовековой Югры», «Праздник национальных культур «Рождественские встречи в Югре», участие в окружных и российских мероприятиях. В 2019 году община инициировала и организовала интернет-проект «Окружной конкурс «О Югре на родном языке»», который был приурочен к международному году языков коренных народов.