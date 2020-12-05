Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 12 мая

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Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 12 мая
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

822 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 12 мая. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 45 новых случаев COVID-19 в 9 муниципалитетах:

Сургутский район – 20;

Когалым – 8;

Нягань – 5;

Нефтеюганский район – 3;

Нижневартовск – 3;

Нефтеюганск – 2;

Сургут – 2;

Ханты-Мансийск –1;

Ханты-Мансийский район – 1.

 

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Югре.

 

По возрастной структуре: дети – 2 случая, 18-29 лет – 3 случая, 30-49 лет – 24 случая, 50-64 года – 13 случаев, старше 65 лет – 3 случая.

Из контактов в очагах – 24 случая. По 19 контакты уточняются. Также зафиксировано 2 случая завоза вируса.

 

На момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония. У 8 человек – бессимптомно.

 

По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 16 пациентов тяжелое, 9 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

 

За весь период пандемии от COVID-19 излечились 260 югорчан.

 

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Втр, 05/12/2020 - 16:24

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