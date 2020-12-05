Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 12 мая

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822 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 12 мая. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 45 новых случаев COVID-19 в 9 муниципалитетах:
Сургутский район – 20;
Когалым – 8;
Нягань – 5;
Нефтеюганский район – 3;
Нижневартовск – 3;
Нефтеюганск – 2;
Сургут – 2;
Ханты-Мансийск –1;
Ханты-Мансийский район – 1.
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Югре.
По возрастной структуре: дети – 2 случая, 18-29 лет – 3 случая, 30-49 лет – 24 случая, 50-64 года – 13 случаев, старше 65 лет – 3 случая.
Из контактов в очагах – 24 случая. По 19 контакты уточняются. Также зафиксировано 2 случая завоза вируса.
На момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония. У 8 человек – бессимптомно.
По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 16 пациентов тяжелое, 9 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За весь период пандемии от COVID-19 излечились 260 югорчан.