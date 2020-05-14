В Югре готовятся к организации летнего отдыха детей

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В правительстве Югры в формате видеоконференцсвязи прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, которое провел заместитель губернатора автономного округа, председатель комиссии Всеволод Кольцов.
«Распространение в автономном округе коронавирусной инфекции накладывает очень выраженный отпечаток на подходы к нашей работе, - обратил внимание участников онлайн-заседания председательствующий. – Мы отходим от традиционной модели организации управления, сопровождения детской оздоровительной кампании. Основной акцент в работе по детскому отдыху и оздоровлению мы ставим на обеспечение комплексной безопасности, особенно противоэпидемической».
Всеволод Кольцов напомнил, что указом президента Российской Федерации Владимира Путина «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» определен порядок, позволяющий на уровне субъекта Российской Федерации принимать решения о подходах, начале, возможностям организации системы мероприятий, в том числе и по отдыху и оздоровлению.
Заместитель губернатора нацелил присутствующих в студиях, что в ходе оздоровительной кампании текущего года необходимо обеспечить максимальный охват организованными формами отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, тех, чьи родители в период эпидемиологической обстановки потеряли работу, детей медицинских, социальных работников, волонтеров. В приоритетном порядке также планируется организовать отдых и оздоровление социально патронируемых государством групп детей. Общее число таких детей составляет более 15 тысяч человек.
В первую очередь к работе будут готовы лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в муниципальных образованиях со стабильной эпидемической обстановкой.
Для обеспечения безопасной работы этих лагерей разработаны методические рекомендации, в которых учтены рекомендации Роспотребнадзора, департамента здравоохранения автономного округа.
В Югре летом будут находиться более 250 тысяч детей от 6 до 17 лет включительно. В связи с тем, что большинству югорчан, скорее всего, придется отказаться от традиционной модели проведения отпуска, поставлен акцент на максимальную занятость детей по месту жительства социально одобряемой и развивающей деятельностью. Всеволод Кольцов поставил задачу по организации досуга оставшихся в Югре детей: «Предлагаю рассмотреть возможность внеплановой работы организаций дополнительного образования различной ведомственной принадлежности».
С учетом сложившейся в стране эпидемиологической ситуации, детская оздоровительная кампания в России не должна быть начата ранее 1 июля.
О готовности к летней оздоровительной кампании 2020 года проинформировал заместитель директора департамента образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин.
Он сообщил, что объем средств, предусмотренных на летнюю оздоровительную кампанию 2020 года на организацию отдыха и оздоровления детей, составляет более 1 млрд рублей – на 8% меньше по сравнению с 2019 годом в связи с отменой весенних смен по причине действия ограничительных мер.
Всего отдыхом и оздоровлением в оздоровительных организациях планируется охватить более 57 тысяч детей.
«Летом 2020 года 555 оздоровительных организаций планируют работать в Югре, - отметил Геннадий Забайкин. – В том числе 405 лагерей с дневным пребыванием детей, 17 лагерей образовательных организаций с круглосуточным пребыванием, 4 организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, 51 палаточный лагерь, 35 лагерей труда и отдыха».
Решения о выезде организованных групп детей за пределы автономного округа будут приниматься с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки субъектов Российской Федерации, принимающих детей на отдых и оздоровление, и отсутствия рисков при перевозке детей.
В государственные (муниципальные) контракты будут включены положения, позволяющие по соглашению сторон изменять сроки и объемы оказания услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей, расторжение их по обстоятельствам непреодолимой силы. По заверению перевозчиков, они готовы принимать решения о переносе сроков оказания услуг по доставке организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления на более поздний срок, до стабилизации эпидемиологической обстановки.
По вопросам организации отдыха и оздоровления детей с 1 мая по 31 августа работает единый справочный телефон: 8-800-201-45-80. Также в муниципальных образованиях Югры будут действовать консультационные центры и справочные телефоны по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период. Всеволод Кольцов поручил департаменту образования и молодежной политики вести разъяснительную работу посредством социальных сетей.
О ходе приемки организаций отдыха детей и их оздоровления к началу 1 смены рассказал заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Югре Николай Трусов: «В настоящее время ведется работа по оформлению санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности по отдыху детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям».
Заместитель начальника отдела надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций главного управления МЧС России по Югре Дмитрий Одинцев отметил, что в период детской оздоровительной кампании будет осуществлён комплекс профилактических мероприятий, в том числе будет оказана консультационно-методическая помощь руководителям оздоровительных организаций. Также будет проведено освидетельствование пляжей, расположенных на территории детских оздоровительных лагерей, запланированы лекции по правилам безопасного поведения на воде и практические занятия по оказанию помощи пострадавшим на воде.
О ходе исполнения дератизационных, дезинсекционных, акарицидных и лаврицидных обработок водоемов и территорий летних оздоровительных учреждений сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова: «В 2020 году на осуществление данных работ муниципалитетам выделено более 61 млн рублей. Определены сроки и кратность проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации».
Об организации в летний период временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 от 18 лет, в том числе находящихся в социально опасном положении, рассказал первый заместитель директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско. «Летом планируется трудоустроить в Югре почти 12 тысяч подростков, - привел он данные. – В тех отраслях, где деятельность предприятий не приостановлена, трудоустройство несовершеннолетних будет разрешено с 1 июня при условии соблюдения работодателем требований по социальному дистанцированию подростков и всех, кто будет с ними задействован, обеспечению их средствами индивидуальной защиты, регламентации проведения дезинфекции орудий труда и т.д.».
С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, летом подростки будут работать на открытом пространстве, в основном это работы по озеленению. Уже заключены договоры с работодателями на 7 тысяч человек, поступили первые заявления от желающих поработать юных югорчан.
Отметим, что правительство Югры приняло решение о компенсации работодателям в 2020 году по 19744 рубля в месяц на каждого трудоустроенного подростка.