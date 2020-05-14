Наследники Великой Победы

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Наследники Великой Победы
фото Фонда гражданских инициативфото Фонда гражданских инициатив
фото Фонда гражданских инициатив

Некоммерческая организация «Союз православных женщин Белоярья» запустила проект «Мы – наследники Великой Победы» для детей и молодежи.

В ходе проекта в формате фото-историй будут реконструированы события из жизни ветеранов в период Великой Отечественной войны. Каждую из них посвятят отдельному герою. Важно, что сценаристами станут обычные люди, а сюжет будет построен на реальных историях.

«Мы хотим показать, в том числе, такую сторону войны, которая тоже имела место – от сложных будней военных и жителей тыла до простого отдыха. Это тоже важно и интересно, поэтому батальных и кровопролитных сцен не планируем. Все-таки главные участники проекта – это дети и молодежь. Хотим фокус внимания сместить в иную сторону, показать один случай, мгновение из жизни наших фронтовых предков», – комментирует Ольга Канева, руководитель проекта.

Первая история, выпущенная в рамках проекта «Мы – наследники Великой Победы» посвящена Владимиру Андреевичу Спасенникову, командиру стрелкового отделения, погибшего в 1943 году. Ознакомиться с ней можно по ссылке: vk.com/belsouz?w=wall-155935629_1881.

Идея фото-реконструкций возникла у Елены Кононовой, текущего фотографа проекта. Ее сын стал героем первой истории.

«Мной двигало желание, чтобы мои дети знали свою историю, гордились своими предками, чтобы помнили. А еще, у одного из наших героев не сохранилось ни одной фотографии, мы пытались найти, но безуспешно. Видимо, это огромное желание увидеть деда на фото и натолкнуло на идею проекта», – поделилась Елена.

Участниками становятся жители Белоярского района и города Белоярский. Они рассказывают организаторам свои семейные истории. Далее общими силами создается сценарий, а затем и сама фото-реконструкция. Во всех историях в роли участников Великой Отечественной войны снимаются их потомки – правнуки и правнучки.

Жители Белоярского района могут принять участие в проекте, связавшись с организаторами через группу «Союз православных женщин Белоярья» ВКонтакте (vk.com/belsouz) или по телефону 8 (900) 391-45-52. Команда проекта проведет комплексную работу по подготовке материала и фотосъемке.

Однако, присоединиться к проекту могут и жители других муниципальных образований Югры, а также всей России. Каналы связи для таких участников идентичны: группа организаторов проекта ВКонтакте и телефон.

«Мы очень хотим, чтобы наша идея имела продолжение, не остановилась только на территории Белоярского района, была масштабируема и дальше. Чтобы к проекту присоединились фотографы с округа и страны. Либо просто люди – не обязательно профессиональные фотографы – могут отснять цикл фото (10 штук) и, описав свою историю, прислать нам для публикации. Тем самым, об их героях узнает больше людей» – подчеркивает Ольга Канева.

Фото-истории будут опубликованы в социальных сетях проекта (ВК – vk.com/belsouz и инстаграм – @nasledniki_pobed). Также в планах создание передвижной выставки в школах и библиотеках Белоярского района.

Новости Фонда гражданских инициатив

фото Фонда гражданских инициативфото Фонда гражданских инициатив
фото Фонда гражданских инициатив
фото Фонда гражданских инициативфото Фонда гражданских инициатив
фото Фонда гражданских инициатив
Чт, 05/14/2020 - 16:16

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