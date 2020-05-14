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Некоммерческая организация «Союз православных женщин Белоярья» запустила проект «Мы – наследники Великой Победы» для детей и молодежи.
В ходе проекта в формате фото-историй будут реконструированы события из жизни ветеранов в период Великой Отечественной войны. Каждую из них посвятят отдельному герою. Важно, что сценаристами станут обычные люди, а сюжет будет построен на реальных историях.
«Мы хотим показать, в том числе, такую сторону войны, которая тоже имела место – от сложных будней военных и жителей тыла до простого отдыха. Это тоже важно и интересно, поэтому батальных и кровопролитных сцен не планируем. Все-таки главные участники проекта – это дети и молодежь. Хотим фокус внимания сместить в иную сторону, показать один случай, мгновение из жизни наших фронтовых предков», – комментирует Ольга Канева, руководитель проекта.
Первая история, выпущенная в рамках проекта «Мы – наследники Великой Победы» посвящена Владимиру Андреевичу Спасенникову, командиру стрелкового отделения, погибшего в 1943 году. Ознакомиться с ней можно по ссылке: vk.com/belsouz?w=wall-155935629_1881.
Идея фото-реконструкций возникла у Елены Кононовой, текущего фотографа проекта. Ее сын стал героем первой истории.
«Мной двигало желание, чтобы мои дети знали свою историю, гордились своими предками, чтобы помнили. А еще, у одного из наших героев не сохранилось ни одной фотографии, мы пытались найти, но безуспешно. Видимо, это огромное желание увидеть деда на фото и натолкнуло на идею проекта», – поделилась Елена.
Участниками становятся жители Белоярского района и города Белоярский. Они рассказывают организаторам свои семейные истории. Далее общими силами создается сценарий, а затем и сама фото-реконструкция. Во всех историях в роли участников Великой Отечественной войны снимаются их потомки – правнуки и правнучки.
Жители Белоярского района могут принять участие в проекте, связавшись с организаторами через группу «Союз православных женщин Белоярья» ВКонтакте (vk.com/belsouz) или по телефону 8 (900) 391-45-52. Команда проекта проведет комплексную работу по подготовке материала и фотосъемке.
Однако, присоединиться к проекту могут и жители других муниципальных образований Югры, а также всей России. Каналы связи для таких участников идентичны: группа организаторов проекта ВКонтакте и телефон.
«Мы очень хотим, чтобы наша идея имела продолжение, не остановилась только на территории Белоярского района, была масштабируема и дальше. Чтобы к проекту присоединились фотографы с округа и страны. Либо просто люди – не обязательно профессиональные фотографы – могут отснять цикл фото (10 штук) и, описав свою историю, прислать нам для публикации. Тем самым, об их героях узнает больше людей» – подчеркивает Ольга Канева.
Фото-истории будут опубликованы в социальных сетях проекта (ВК – vk.com/belsouz и инстаграм – @nasledniki_pobed). Также в планах создание передвижной выставки в школах и библиотеках Белоярского района.
Новости Фонда гражданских инициатив