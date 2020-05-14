Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 14 мая

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926 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 14 мая. За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 61 новый случай COVID-19 в 7 муниципалитетах:
Сургутский район – 38;
Нижневартовск – 10;
Нефтеюганск – 6;
Сургут – 2;
Мегион – 2;
Ханты-Мансийск – 2;
Покачи – 1.
Об этом рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева
«По возрастной структуре: дети – 8 случаев, 18-29 лет – 9 случаев, 30-49 лет – 26 случаев, 50-64 года – 17 случаев, старше 65 лет – 1 случай, – сообщила она. – По месту инфицирования: в ранее зарегистрированных очагах путем обследования всех контактных выявлено 44 случая, источник инфекции уточняется в 17 случаях». При этом семейные очаги дали прирост на 36 случаев.
На момент выявления у 28 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония, 25 – здоровы.
«На сегодняшний день в медицинских организациях автономного округа проходят лечение 959 человек с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него, в том числе 55 детей и 11 беременных женщин. Амбулаторно наблюдается 401 человек, – сообщила заместитель директор окружного департамента здравоохранения Елена Касьянова. – За сутки на амбулаторное лечение поступили 25 югорчан, выписаны 2. В инфекционных госпиталях для пациентов с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день проходят лечение 558 человек, из них 34 в реанимации, 5 находятся на искусственной вентиляции легких. В провизорных госпиталях находятся 86 человек, в обсерваторах – 169. К сожалению, за последние 2 суток скончались 2 пациента с лабораторно подтвержденной COVID-инфекцией. Одному пациенту было 47 лет, другому – 57 лет. Заболевание у них проходило в тяжелой форме. Также наличествовали сопутствующие патологии: в одном случае – туберкулезная инфекция, в другом – тяжелая патология печени. Они не позволили достичь успеха в лечении. В связи с чем наступил летальный исход. Выражаю соболезнование родным и близким».
За весь период пандемии от COVID-19 излечились 320 югорчан.
Инна Кудрявцева отметила, что в Югре растет количество исследований на коронавирусную инфекцию. Так, на сегодняшний день проведено свыше 50 тысяч исследований, а в сутки этот показатель достиг отметки в 3 тысячи.
«Вновь призываю югорчан к соблюдению всех рекомендаций, осмотрительному поведению при совершении прогулок, посещении торговых точек, иных мест общего пользования, – обратилась она к жителям региона. – Движущими силами эпидемического процесса являются бессимптомные формы, носительство. Когда человек почувствовал недомогание, он ограничивает себя в общении, передвижении, соблюдает постельный режим. А люди, чувствующие себя хорошо, но являющиеся носителями, становятся источниками инфекции для необозримого круга контактных. В этой связи важно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, носить перчатки, применять антисептики».
«Очень важно применять средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию. К сожалению, на сегодняшний день коэффициент распространения инфекционного процесса остается высоким – 2,03. Для того, чтобы перейти к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, нужно добиться целевого показателя на уровне 1», – сказала Елена Касьянова.