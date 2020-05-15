Югорчане станут участниками всероссийской акции для школьников «Минута телефона доверия»

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Югорчане станут участниками всероссийской акции для школьников «Минута телефона доверия»
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Ежегодно 17 мая отмечается международный день детского телефона доверия. В этом году празднование приурочено к международному дню семьи (15 мая) и пройдет под девизом «Если надо – помощь рядом!».

Десять лет назад, 1 сентября 2010 года, по инициативе фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, начали действовать первые в России детские телефоны доверия. В настоящее время к нему подключено 220 организаций в 84 субъектах Российской Федерации.

С 2011 года телефон доверия для детей, подростков и их родителей с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 начал действовать в Югре. За весь период в службу поступило более 127 тысяч звонков по вопросам, связанными с кризисными переживаниями, трудностями адаптации к новому коллективу и т.д.

Детский телефон доверия – это возможность получить квалифицированную психологическую поддержку и с помощью специалиста найти решение в сложных жизненных ситуациях. Везде, где есть связь, сотовая или стационарная, дети, родители и лица, их замещающие, получают своевременную, профессиональную помощь квалифицированных психологов.

Все школы автономного округа 15 мая станут участниками всероссийской акции для школьников «Минута телефона доверия», которая пройдет в 11:00 и 15:00 по местному времени. Ученики в режиме онлайн получат информацию о принципах деятельности детского телефона доверия: бесплатность, конфиденциальность, круглосуточность – в любое время дня и ночи.

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 05/15/2020 - 12:17

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