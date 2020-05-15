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Минкомсвязи России распространило информацию, что по адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет.
Услуга запущена после подписания 11 мая 2020 года Президентом России Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года на каждого ребенка от 3 до 16 лет, имеющего российское гражданство. Таким образом, выплаты получат все дети, которым до 1 июля уже исполнится три года, но еще не исполнится 16 лет. Обратиться за назначением выплаты можно до 1 октября этого года.
Только за 12 апреля поступило около миллиона заявок из всех регионов страны. Такой спрос к получению выплаты активизировал кибермошенников, которые обещают оформить заявления на поддельных ресурсах. «Фишинговые» сайты направлены на кражу персональных данных пользователей под предлогом оплаты или регистрации в качестве клиента.
Чтобы отличить подобные сайты и не стать жертвой мошенников, надо знать несколько простых правил. Как правило, мошенники регистрируют похожие домены, которые отличаются лишь одной буквой. Например, вместо «online.sberbank.ru» можно увидеть «onllinesberbank.ru» или «online.sbrbank.ru». Также сайт может располагаться на поддомене, например, «sberbank.site.ru».
Есть повод усомниться в оригинальности страницы, если в адресной строке браузера указан обычный протокол «http» вместо безопасного «https».
«Фишинговые» сайты выдают также многочисленные грамматические, орфографические и дизайнерские ошибки: неправильные названия организации, обилие опечаток и ошибок, поехавшая вёрстка, неправильное использование цветов в дизайне, наличие посторонних элементов дизайна.
Насторожить должно и то, что в адресной строке высвечивается одинаковый адрес для всех страниц сайта.
На подобных сайтах по ссылкам открываются страницы с ошибкой или не похожие на оригинальный ресурс. В таком случае надо просто закрыть вкладку и не вводить персональные данные.