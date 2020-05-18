Знак «За заслуги перед Югрой» будет вручаться в том числе за спасение людей

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Распоряжение о внесении изменений в закон «О наградах и почетных званиях Ханты-Мансийского автономного округа» приняли члены правительства Югры в ходе заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«Предложение касается дополнения перечня оснований для награждения югорчан знаком «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом». Предлагается его дополнить основанием «За спасение людей», присваивать награду без предъявления требований к сроку проживания в автономном округе», – сказала Натальи Комарова.
На этом же основании жители региона могут быть отмечены почетной грамотой и благодарностью губернатора.
Также проектом закона предлагается предоставить главе региона, председателю окружной думы право представлять граждан и коллективы к награждению до истечения 3 лет после предыдущего награждения.
Члены правительства приняли распоряжение единогласно. Проект закона направлен для дальнейшего рассмотрения депутатам регионального парламента.