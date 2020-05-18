Знак «За заслуги перед Югрой» будет вручаться в том числе за спасение людей

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Знак «За заслуги перед Югрой» будет вручаться в том числе за спасение людей
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Распоряжение о внесении изменений в закон «О наградах и почетных званиях Ханты-Мансийского автономного округа» приняли члены правительства Югры в ходе заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Предложение касается дополнения перечня оснований для награждения югорчан знаком «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом». Предлагается его дополнить основанием «За спасение людей», присваивать награду без предъявления требований к сроку проживания в автономном округе», – сказала Натальи Комарова.

На этом же основании жители региона могут быть отмечены почетной грамотой и благодарностью губернатора.

Также проектом закона предлагается предоставить главе региона, председателю окружной думы право представлять граждан и коллективы к награждению до истечения 3 лет после предыдущего награждения.

Члены правительства приняли распоряжение единогласно. Проект закона направлен для дальнейшего рассмотрения депутатам регионального парламента.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пнд, 05/18/2020 - 14:29

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