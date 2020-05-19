Эксперты НОМа обсудили законопроекты, регулирующие избирательный процесс

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15 мая Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» организовала онлайн-площадку по обсуждению принятых Госдумой законопроектов, регулирующих область избирательного права и процесса.
По мнению заместителя председателя Правления «Ассоциации юристов России» Сергея Костенко, ключевая причина принятия законопроекта заключается в «эпидемии коронавируса, которая снизила активность и мобильность граждан РФ»:
«Законодатель понимает, что помимо традиционных форм, давно сложившихся, необходимо давать возможность, прежде всего в интересах избирателях, воспользоваться и другими механизмами реализации своего права».
Сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод подчеркнул:
«Голосование по почте даёт возможность для большего числа избирателей проявить интерес к выборам. Мы должны разъяснять гражданам преимущества нововведения, изучать подробно международный опыт, продумывать формы общественного контроля в тесном взаимодействии с нашей избирательной системой».
Исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова, отметила, что «все девайсы Ассоциации НОМ содействуют развитию новых избирательных технологий и доступны абсолютно для каждого гражданина».
«Использование электронных форм голосования в избирательном процессе базируется на международном опыте и свидетельствует об открытости и гласности новых форм голосования», - резюмировал директор юридического института Югорского государственного университета, региональный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко.