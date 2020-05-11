Правительством Югры приняты меры поддержки государственных учреждений

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Было отмечено, что по состоянию на 18.00 в автономном округе зарегистрировано 1308 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 (+56 за сутки), погибло 11 (+2 за сутки) человек. Под наблюдением (в том числе, в самоизоляции) находится 7243 человека. Сняты с наблюдения – 18534 человека. Такие данные предоставило окружное управление Роспотребнадзора.
По информации департамента здравоохранения Югры, в тяжелом состоянии находится 24 человека, из них 13 на аппаратах ИВЛ. Выписанных по выздоровлению 453 человека (+57 за сутки).
«Мы находимся в периоде распространения инфекции. Вместо того, чтобы соблюдать все предписанные правила, относимся к себе не бережно. И, как следствие, реакция на это инфекции и поражение людей этим вирусом», - высказала мнение губернатор Югры.
Коэффициент распространения инфекции – 1,82. Для перехода к 1 этапу снятия ограничений необходимо, чтобы он был менее 1. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 593 (45%). Для перехода необходимо более 50%. Показатель охвата тестированием населения – 164,7. Он превышает необходимый в 2 раза.
Отметим, вчера правительством автономного округа принято решение о выделении департаменту здравоохранения из резервного фонда почти 326,5 млн рублей для приобретения лабораторного оборудования, диагностирующего новую коронавирусную инфекцию, которое обеспечит до 6 тысяч исследований в сутки.
Наталья Комарова сообщила, что правительством округа также принято решение о поддержке государственных учреждений.
«Я обратила внимание на сообщения работников о том, что руководители принимают локальные решения (по каждому учреждению) о системе оплаты труда, предоставлений отпусков и так далее. Понимаю, что это связано, в том числе, и с правилами, которые действовали на вчерашний день, мы их поменяли, с жёстким следованием открытости бюджетных расходов и соблюдением правил при расходовании бюджетных средств, особенно, когда речь идет об оплате труда и других гарантиях для работников», - сказала глава региона.
С целью поддержки государственных учреждений Югры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, принято решение разрешить органам власти допустить отклонения от показателей госзадания, бюджетным и автономным учреждениям осуществлять расходы на оплату труда, коммунальных услуг за счет общего объема поступлений согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
«Этим постановлением правительства мы снимаем жесткие требования в этом отношении, исходя из того, что организации, деятельность которых приостановлена, скорее всего не смогут обеспечить выполнение государственного задания, которое было запланировано заранее», - сказала Наталья Комарова.
Ознакомиться с документом можно на едином сайте госорганов Югры.
В ходе заседания регионального оперативного штаба было отмечено, что в соответствии решением правительства РФ (№ 681 от 15 мая) до 1 июня должны быть осуществлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой короновирусной инфекцией.
В этой связи губернатор поручила департаменту социального развития Югры в кратчайшие сроки заключить соответствующее соглашение по финансированию выплат с министерством труда и социальной защиты РФ, и внести в правительство автономного округа документ, по которому будет организована эта работа.
Еще одно поручение коснулось окружного отделения Пенсионного фонда РФ и Депсоцразвития Югры, которым необходимо на следующем заседании доложить о выполнении в округе решения президента Российской Федерации о единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
В завершение Наталья Комарова сообщила, что правительством округа принято решение о прекращении особого противопожарного режима в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами в лесах.
«При этом, все те условия, о которых мы договорились ранее, и которые сопровождают использование лесов в пожароопасный период, остаются в силе. Прошу их соблюдать. Особенно в той части, которая касается вовлечения людей в эту важную государственную задачу», - сказала губернатор автономного округа.