Конституция РФ: гарантии поддержки НКО

- Русский
Согласно поправке в Основной закон страны, Правительство РФ «осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики».
Многие общественники, лидеры общественных объединений сходятся во мнении, что фактически поправка в статью 114, признает роль «третьего сектора» в стране. При этом формирование социальной политики будет происходить при непосредственном участии НКО.
«Дополнение в Конституцию – это постоянная гарантия поддержки НКО со стороны государства, регионов. В Югре проекты социальной направленности реализуются с помощью мер поддержки, которые НКО получают из федерального и окружного бюджета. Большую роль здесь играют президентские гранты. Поправка в Конституцию уже в ближайшем будущем создаст для общественных объединений новые возможности» – отметила председатель Березовской районной организации Всероссийского общества инвалидов Галина Мурзина.