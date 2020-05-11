Конституция РФ: гарантии поддержки НКО

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Конституция РФ: гарантии поддержки НКО
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Согласно поправке в Основной закон страны, Правительство РФ «осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики».

Многие общественники, лидеры общественных объединений сходятся во мнении, что фактически поправка в статью 114, признает роль «третьего сектора» в стране. При этом формирование социальной политики будет происходить при непосредственном участии НКО.

«Дополнение в Конституцию – это постоянная гарантия поддержки НКО со стороны государства, регионов. В Югре проекты социальной направленности реализуются с помощью мер поддержки, которые НКО получают из федерального и окружного бюджета. Большую роль здесь играют президентские гранты. Поправка в Конституцию уже в ближайшем будущем создаст для общественных объединений новые возможности» – отметила председатель Березовской районной организации Всероссийского общества инвалидов Галина Мурзина.

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 05/20/2020 - 09:46

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