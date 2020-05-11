Основные меры поддержки граждан и бизнеса на фоне эпидемии COVID-2019

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11 мая 2020 года президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с обращением, в ходе которого анонсировал ряд мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с социально-экономической ситуацией, связанной с коронавирусом.
На каждого ребёнка от 3 до 16 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. Основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки.
По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по ½ прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребёнка, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь).
Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребёнка. Поддержка семей с детьми стала самой первой антикризисной мерой, принятой президентом страны.
В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.
Нам удалось пообщаться с многодетной матерью г. Ханты-Мансийска Татьяной Коневой (Зубакиной), которая рассказала, что, обратившись с заявлением в апреле месяце, она буквально через три дня получила положенные выплаты.
Зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям по 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счёт государства. Президент вводит новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.
Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены. Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная Президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий.
Самозанятые граждане получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, по решению Президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.
«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищено и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить», – отметил президент.
С 15 апреля по 15 июня доплаты для социальных работников:
40 000 руб. – за двухдневную смену для врачей, которые работают в социальных учреждениях;
60 000 руб. – медикам, оказавшим помощь больным с коронавирусом;
25 000 руб. – социальным и педагогическим работникам;
35 000 руб. – социальным и педагогическим работникам, работающим с заболевшими коронавирусом;
от 15 000 до 20 000 руб. – младшему персоналу;
от 10 000 до 15 000 руб. – техническому персоналу.
Новость подготовлена Людмилой Гурьевой по материалам, предоставленным окружным департаментом общественных и внешних связей
Юхи хӑщум кӑт тыӆӑщ мӑр коронавирус мәш эвӑӆт вәӆупсэвн йиӆуп нўшайт тывсӑт. Щирн Ас нопӑтты тыӆӑщ 11-митн Россия мўвев президент ики В.В. Путин вух нётупсэт оӆӑӊӑн арсыр поступсэтн ёш посӆ пунсӑӆэ.
Кашӑӊ 3-16 оӆ ӆуват няврєма ӊ щурӑс шойт сухуптӑӆы. Щит кашӑӊ хоттєӆ ёх ёша вўты вєритӆ. Щит пӑта васы мӑнты тыӆӑщ 1-мит хӑтӆ вәнты «Госуслуги» портал, пенсионной фонд муй па МФЦ тӑхет хуща вохты нєпек хӑншты мосӆ. Сыры вән кєр тыӆӑщ вўш эвӑӆт лыпӑт єнумты тыӆӑщ вәнты хәӆум оӆ ӆуват няврєма вет щурӑс шойт сухуптӑсы. Ай тыӆӑщ вух тӑйты хоттєӆ ёх кашӑӊ 3-7 оӆ ӆуват няврєма хәӆум тыӆӑщ (вән кєр, Ас нопӑтты, лыпӑт єнумты тыӆщӑт) мӑр вєритӆ 33 щурӑскєм шойт ёша вўты. Щи тыӆщӑт пурайн ӑӊки муй ащи рәпата такӆы хӑщӑс ки, ӆыв 18 оӆа ӑн вум няврєм тӑйты пӑта кашӑӊ тыӆӑщн 3 щурӑс шойт сухуптӑты питӆы. Щи тумпи няврєм вантман тӑйты пӑта пособия кӑт пўша вәна йис – 6 751 шойт вух.
Интӑм Россия мўвев хўваттыйн 27 миллион няврєм пӑта нётупсы вух сухуптӑӆы.
Тӑм ванӑн ма ар няврєм тӑйты Ёмвошӑӊ ими Татьяна Конева (Зубакина) эвӑӆт иньщӑссум, щи нётупсы вух ёша хоӆумтӑс муй ӑнтә? Юхӆы ӆўв лупӑс, вән кєр тыӆӑщ «Госуслуги» портал хуща вохты нєпек хӑншӑс па хәӆум хӑтӆ пийн вухӑт карточкая юхӑтсӑт.
Ӆыв саттэӆа вєр тӑйты тӑхет кәщайта рәпатнекӑта тыӆӑщ вух сухуптӑты пӑта рӑхӆ банк хуща 2 % кредит вўты.
Тӑм оӆн ӆыв саттэӆа вєр тӑйты тӑхет ёх пӑта (Россияев ӆуваттыйн 1,5 миллион тӑхи) вән кєр, Ас нопӑтты па лыпӑт єнумты тыӆщӑтн НДС тумпи налог вухӑт па страховой взносӑт сухуптӑты ӑн мосӆ.
Ӆыв саттэӆа рәпитты ёх тәняӆ сухнум налог вух юхӆы ёша хоӆумӆӑт, щи тумпи мєт ай тыӆӑщ вух налог вух ёша вўӆӑт. «Тӑм хӑннєхуятӑт государства кәщая євӑӆтсӑт, налог сухуптӑсӑт, щирн ин ӆавӑрт пурайн мўӊ ищи ӆывеӆа нётӆўв», – лупӑс Россия мўв президент ики В. Путин.
Вән кєр тыӆӑщ 15-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт вәщ тыӆӑщ 15-мит хӑтӆ вәнты социальной рәпатнекӑт пӑта нётупсы вух:
40 000 шойт – социальной хотӑтн рәпитты тохтурӑт;
60 000 шойт – коронавирус мәш мӑӆты тохтурӑт;
25 000 шойт – социальной па няврємӑт вәнӆтӑты ёх;
35 000 шойт – коронавирус мәшӑӊ ёх пиӆа рәпитты социальной па вәнӆтӑты ёх;
15 000 шойт вўш эвӑӆт 20 000 шойт вәнты – ай тохтурӑта;
10 000 шойт вўш эвӑӆт 15 000 шойт вәнты – технической рәпатнекӑта.
Айкеӆ ӆэщӑтӑс Людмила Гурьева