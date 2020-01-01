Обращение губернатора Югры по случаю добычи в регионе 12-миллиардной тонны нефти

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Дорогие друзья!
20 мая 2020 года в нашем округе добыта 12-миллиардная тонна нефти.
12-й миллиард сопровождался специальными, особенными решениями по достижению гармонии с окружающей средой, в экономике добычи, в связи с технологическими вызовами.
Справились с «историческим наследием» – нефтезагрязненными землями, приблизились к ликвидации экологических «долгов» 20 столетия. Организации вышли на мировые стандарты по утилизации попутного нефтяного газа.
Для этого потребовалось повысить устойчивость нефтегазовых компаний, сбалансировать налоговую, административную среду, открыть возможность для добычи трудноизвлекаемой нефти.
Наш регион укрепляет научную, производственную, социальную инфраструктуры, становясь опорным центром для развития мировых нефтегазовых компетенций.
Гармония подразумевает общую вовлеченность, поддержку. Будущее Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, забота президента страны Владимира Путина, правительства Российской Федерации, их содействие позволяют решать вопросы устойчивого развития нашей югорской земли.
Более полувека надежность добычи нефти в автономном округе влияет на благополучие каждой семьи, на развитие мира. Это обеспечивают те, кто трудятся на промыслах, в лабораториях, готовят специалистов, заботятся о нашем здоровье и безопасности, создают лучшие условия для жизни и работы. Чтобы сохранить лидирующие позиции, будем последовательными и результативными, вкладывать в будущее.
Горжусь нефтяниками, верю в Югру! Уважаемые земляки, служим России, служу югорчанам!