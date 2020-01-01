Экспертный совет примет решение о включении новых явлений в Реестр объектов нематериального культурного наследия

  • Русский
Экспертный совет примет решение о включении новых явлений в Реестр объектов нематериального культурного наследия

В Окружном Доме народного творчества продолжается работа по приему заявок для включения явлений в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 26 мая 2020 года в заочной форме состоится первое в этом году заседание Экспертного совета, на котором будет принято решение о включении (или не включении) представленных явлений в Реестр, в качестве объектов нематериального наследия.

Персональный состав Экспертного совета включает в себя представителей органов государственной власти автономного округа, государственных учреждений культуры и образования, деятелей культуры и науки, представителей этнокультурных общественных организаций.

Экспертам предстоит обсудить 3 заявки по направлениям «Исполнительские искусства», «Техники и технологии». При принятии решения будет учитываться наличие исторической и культурной значимости, уникальность, художественная ценность, самобытность и преемственность.

Кроме того, на заседании рассмотрят двух персоналий из Белоярского и Берёзовского районов на предмет их включения в раздел «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Этот раздел позволяет не только расширять банк данных о мастерах, носителях и исполнителях фольклора, но и пополнить аудио-визуальный фонд электронного ресурса лучшими образцами фольклора в аутентичном виде.

По вопросам, касающимся особенностей подачи заявок для включения персоналий в раздел,  можно обратиться к заведующей отделом национальных культур Окружного Дома народного творчества Светлане Николаевне Нестеровой. Электронный адрес: nesterovasn@odntugra.ru

 

 

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-95. E-mail: iao@odntugra.ru

 

Официальный сайт – odntugra.ru

Мы в VK – vk.com/odntugra86

Мы в Одноклассниках – ok.ru/odntugra86

Мы в Instagram – instagram.com/odntugra8

 

Пт, 05/22/2020 - 12:20

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 