Экспертный совет примет решение о включении новых явлений в Реестр объектов нематериального культурного наследия

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В Окружном Доме народного творчества продолжается работа по приему заявок для включения явлений в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 26 мая 2020 года в заочной форме состоится первое в этом году заседание Экспертного совета, на котором будет принято решение о включении (или не включении) представленных явлений в Реестр, в качестве объектов нематериального наследия.
Персональный состав Экспертного совета включает в себя представителей органов государственной власти автономного округа, государственных учреждений культуры и образования, деятелей культуры и науки, представителей этнокультурных общественных организаций.
Экспертам предстоит обсудить 3 заявки по направлениям «Исполнительские искусства», «Техники и технологии». При принятии решения будет учитываться наличие исторической и культурной значимости, уникальность, художественная ценность, самобытность и преемственность.
Кроме того, на заседании рассмотрят двух персоналий из Белоярского и Берёзовского районов на предмет их включения в раздел «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Этот раздел позволяет не только расширять банк данных о мастерах, носителях и исполнителях фольклора, но и пополнить аудио-визуальный фонд электронного ресурса лучшими образцами фольклора в аутентичном виде.
По вопросам, касающимся особенностей подачи заявок для включения персоналий в раздел, можно обратиться к заведующей отделом национальных культур Окружного Дома народного творчества Светлане Николаевне Нестеровой. Электронный адрес: nesterovasn@odntugra.ru
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
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